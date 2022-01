No vemos respuesta efectiva del Gobierno: Pastor Alape ante ola de violencia que vive Colombia

Colombia enfrenta una fuerte situación de violencia, en donde los diferentes grupos armados han pretendido imponer su orden a través del terrorismo. Entre los actos destacados recientes, está el atentado en el municipio de Saravena, Arauca, el que causó la reacción de la comunidad, llevándolos a movilizarse como gesto de rechazo.

Otra situación que despertó las alertas, se presentó el viernes 21 de enero, en el que se encontró un paquete con artefactos explosivos en el baño del restaurante Casa Alternativa , perteneciente a exmiembros de las Farc y donde se reúnen integrantes del Partido Comunes.

Publicidad

Pastor Alape, delegado del Partido ante el Consejo Nacional de Reincorporación, habló en BLU Radio refiriéndose a la fase de violencia recientemente evidenciada por el país, la cual es una secuencia de acciones contra la paz, que se han ido activando en medio de la campaña electoral.

Dichos hechos, que empezaron a presentarse den diferentes territorios como Argelia, Catatumbo, Saravena, ahora empezaron a tener presencia en Bogotá, tras el artefacto encontrado.

Publicidad

Además de la situación, uno de los temas que preocupa a Alape y a sus copartidarios, es que este momento sea aprovechado por candidatos que quieran enviar un mensaje expresando la necesidad de buscar seguridad.

Resalta Pastor Alape que la responsabilidad del Estado es garantizar los derechos de los ciudadanos, siendo la vida el principal, pero esto no estaría siendo efectivo.

Publicidad

Como partido, señalan que el Gobierno no ha tenido una respuesta efectiva, pues se ha dedicado a realizar advertencias, dentro del discurso típico de todos los gobiernos donde amenazan con más armas y presencia de autoridades, pero sin generar condiciones u organizar políticas públicas, no sirve de nada, explica Alape.

Sumado a esto, los miembros del Partido Comunes se han enfrentado a una serie de dificultades para llevar a cabo su campaña, ya que grupos armados no les permiten efectuar esta labor.

Publicidad

"Amenazas en el Cauca, Nariño y parte del Valle, imposible hacer campaña. En todo el Pacífico nariñense, y el Pacífico caucano y el Pacífico Vallecaucano, ni podemos hacer en ninguno de los municipios del Cauca campaña política, Argelia por ejemplo, donde tenemos una población de reincorporación, no tenemos posibilidad de hacer campaña política, en el Catatumbo no podemos ir a hacer campaña, al sur de Bolívar, en el Chocó, hay varias regiones del Caquetá, en el Guaviare, lógico que no podemos y en el Vichada no podemos hacer campaña política", dijo Alape.

Hechos que los llevan a únicamente poder llevar a cabo su campaña por medio de "razones" o los diferentes medios que les dan voz.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en BLU Radio: