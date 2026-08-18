Pacto Histórico pide réplica a la alocución del presidente Abelardo De La Espriella

El Pacto Histórico pidió una réplica tras la alocución del presidente Abelardo De La Espriella de este domingo, en la cual se refirió a las acciones implementadas por el gobierno para atender la emergencia generada por el terremoto del pasado lunes.

"La Dirección Nacional del Movimiento Político Pacto Histórico aprobó ejercer el derecho de acceso a medios de comunicación en alocución presidencial y solicitó formalmente a RTVC garantizar el espacio correspondiente para controvertir la alocución presidencial realizada el 17 de agosto de 2026. Este derecho está respaldado por el artículo 112 de la Constitución Política, el artículo 15 de la Ley 1909 de 2018 —Estatuto de la Oposición— y el artículo 14 de la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional Electoral, modificado por la Resolución 3941 de 2019", señaló el Pacto en un comunicado.

El Pacto Histórico solicita formalmente el derecho a controvertir la alocución presidencial, conforme a la Ley 1909 de 2018.



Colombia merece respuestas sobre la atención del terremoto: las decisiones en las horas críticas, la capacidad de rescate, la ayuda internacional, la… pic.twitter.com/yRB67BcNpI — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) August 18, 2026

Es importante recordar que el expresidente Gustavo Petro ha cuestionado algunas de las acciones tomadas por el gobierno para enfrentar las consecuencias generadas por el terremoto.

"La ley garantiza a las organizaciones políticas declaradas en oposición un espacio, dentro de las 48 horas siguientes, en los mismos medios, con igual tiempo y horario, para controvertir la posición del Gobierno Nacional. Este derecho no es una concesión del Gobierno: es una garantía constitucional de la oposición, el pluralismo y la democracia. Exigimos su pleno y oportuno cumplimiento", agrega el Pacto Histórico.