Parapolítico Miguel Ángel Rangel desató rebelión en el Pacto Histórico de Petro

Jazmín Piedrahita, activista feminista en derechos humanos, habló en Mañanas BLU sobre la polémica que se da en el Pacto Histórico por la inclusión en la lista a la Cámara de Representantes por Bolívar de Sandra Villadiego, esposa del excongresita Miguel Ángel Rangel , condenado por parapolítica por la Corte Suprema de Justicia.

"Nosotros acudimos al llamado que se hizo desde Bogotá, de Petro, de aunarnos al Pacto Histórico, también nos unimos a Colombia Humana y desde hace un tiempo venimos observando lo que está ocurriendo. No estamos a gusto ni satisfechos con lo que viene ocurriendo", declaró.

"La semana pasada estuve en Bogotá, me reuní con el Comité Político de Colombia Humana y manifesté las irregularidades. Sabíamos que Miguel Ángel Rangel estaba haciendo lo posible porque su esposa y otra pariente de ella ingresara a la lista a la Cámara del Pacto Histórico", añadió Piedrahita.

Según Piedrahita, la cita en Bogotá se dió la semana pasada y no cree que Gustavo Petro esté enterado del acontencer político en las regiones.

"Yo me reuní informando lo que estaba pasando. Para mí es claro que Gustavo Petro no puede saber todo lo que pasa en las regiones y que no estaba en las manos de él porque había un colegio electoral que tomaba las decisiones", indicó.

"Había otras personas encargadas, que era Eduardo Noguera, que tenía que tomar las decisiones y el comité político de cada uno de los partidos dentro del Pacto Histórico eran los que definían los avales". agregó.

De acuerdo con la activista cultural, además de intentar la inclusión de su esposa en el Pacto Histórico, Miguel Ángel Rangel pretendía que también entrara otra pariente, una tía o sobrina de él.

"El mismo Miguel Ángel Rangel estuvo llamando precandidatos para que desistieran, diciendo que él tenía 1.500 millones de pesos ofrecidos para la campaña. Eso no es nuevo. No sé quién recibió la plata o a quién se la ofrecieron (...) Sé que Miguel Ángel Rangel estaba llamando a la gente y manifestando que tenía dinero para la campaña de su esposa y otra persona", indicó.

“La señora Sandra Villadiego nunca estuvo considerada en la lista de Cartagena. La gente no la quería. El día que se decidió la lista y que fue firmada, con las personas que había en Bolívar, nos enteramos que la habían logrado meter”, complementó.

