Partidos políticos coinciden en que CNE debe ser autónomo con la reforma política

Los partidos políticos ya alcanzaron un consenso en algunos puntos: no se creará una corte electoral ni se eliminará la Sección Quinta del Consejo de Estado.



"Se abre paso a un Consejo Nacional Electoral fuerte, autónomo, que con una Policía electoral pueda perseguir, en las elecciones, el movimiento de dineros, sancionar y mejorar algunos procedimientos para que, en lo que tiene que ver con inhabilidades y fraude electoral, se puedan tomar en tiempo real", explicó el presidente del Senado, Mauricio Lizcano.



También hay un amplio respaldo a la propuesta de disminuir a 25 años la edad mínima para aspirar al Senado y a 21 años a la Cámara.



El copresidente del Partido Liberal, Alejandro Chacón, le pidió al Gobierno que la reforma política entre en vigencia antes de las elecciones de 2018 o, de lo contrario, que sea discutida por la vía ordinaria.



"No tiene sentido que se cuestione el mecanismo de elecciones, el mecanismo electoral, y que no iniciemos de una vez en las próximas elecciones", señaló.



Otra iniciativa permitiría que los congresistas puedan ser ministros y algunos sectores la respaldan, como el liberalismo.