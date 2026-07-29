Pastor Alape descarta que firmantes de paz pidan asilo durante Gobierno de De la Espriella

En medio del Encuentro Nacional de Análisis de Coyuntura y Proyección del Proceso de Reincorporación para la Transición de Gobierno, el Coordinador General de la implementación, por el componente Comunes, del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 y exintegrante del secretariado de las Farc, Pastor Alape, aseguró que los firmantes del Acuerdo no contemplan la opción de abandonar el país ni solicitar asilo político ante el cambio de gobierno.

“Nosotros hasta nuestro último respiro estaremos aquí en Colombia, acompañando a las comunidades, a las víctimas y a todo este país que sigue soñando por la paz”, afirmó Alape.

El coordinador también insistió en que el compromiso de quienes dejaron las armas es permanecer en el territorio y defender la implementación del Acuerdo Final firmado en 2016.

“Nosotros tenemos la tranquilidad en la confianza de este país en la defensa de sus instituciones. Muchos dirigentes del país han pretendido torcerle el pescuezo a la constitución, pero diríamos ese acumulado de reservas democráticas que hay aquí en Colombia siempre ha defendido el país. Entonces, creemos firmemente en la constitución, y por eso hoy estamos manifestando claramente que a las armas jamás, que a la violencia jamás, porque la ruta es la ruta institucional, la defensa de las leyes, y todo nuestro esfuerzo está en esa dirección”, agregó el coordinador Alape.



Las declaraciones se producen en un contexto de preocupación entre los firmantes del Acuerdo por los recientes anuncios relacionados con posibles cambios en la institucionalidad encargada de su implementación. Durante el encuentro, más de 100 excombatientes provenientes de distintas regiones del país emitieron un pronunciamiento conjunto en el que advirtieron que el Acuerdo de Paz constituye un compromiso de Estado con respaldo constitucional y que no puede ser desmontado por el gobierno entrante.

En el documento también expresaron su inquietud por los eventuales recortes presupuestales, la eliminación de entidades creadas para ejecutar lo pactado y el impacto que estas decisiones podrían tener sobre las garantías de seguridad para firmantes, víctimas y comunidades.

Por esta razón, los participantes pidieron al próximo Gobierno garantizar la continuidad de la implementación del Acuerdo, incorporarla al próximo Plan Nacional de Desarrollo con recursos suficientes y respetar la autonomía de las instituciones que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

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“Preocupación, desde luego, por las declaraciones del presidente electo, pero también mucha conciencia de que es factible seguir en el diálogo, conversar, hacer unificación de criterios e impulsar y no dejar que esto retroceda, puesto que se cuenta con los amantes de la paz, con organizaciones internacionales, el respaldo de las mismas Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y de los amantes de la paz, hombres y mujeres, dentro y fuera del país”, señaló Rodrigo Granda, frente a las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre el futuro del Acuerdo de Paz. Sin embargo, los firmantes tienen la plena certeza de que es posible dialogar para continuar con la implementación del mismo durante los próximos cuatro años de gobierno.