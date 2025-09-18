Pastor Alape sobre sentencia de la JEP: “Ninguna sanción puede resarcir el dolor de las víctimas”

Tras la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los antiguos jefes de las FARC por el delito de secuestro, el excomandante guerrillero 'Pastor Alape' se pronunció frente a las críticas de víctimas y sectores políticos que consideran insuficientes las sanciones.

En entrevista con Blu Radio, 'Alape' reconoció la magnitud del daño causado por los secuestros y afirmó que ninguna sanción podrá compensar a las víctimas.

“Ninguna sanción puede reparar completamente, no puede revivir a los muertos, no puede quitar el profundo dolor que ha vivido este país (…) incluyendo la pena de muerte, nada va a resarcir efectivamente a las víctimas. Este fue el acuerdo que hace parte del bloque constitucional y lo cumpliremos”, señaló.

El exjefe de las FARC aseguró que esperan la notificación oficial para conocer en detalle las restricciones de libertad que deberán cumplir en los próximos ocho años como parte de las sanciones propias de la JEP.



Rodrigo Londoño y Pastor Alape / Foto: Twitter @TimoComunes

Frente a quienes consideran que la sociedad colombiana “se traga un sapo muy grande” con esta sentencia, 'Alape' sostuvo que el acuerdo de paz buscó garantizar la no repetición de delitos como el secuestro.

“El problema es que el Estado no ha utilizado los mejores medios para sofocar el surgimiento de nuevos grupos armados que hoy recurren de nuevo al secuestro, tanto con fines extorsivos como de control territorial”, afirmó.

Publicidad

Alape también cuestionó que otros responsables del conflicto aún no comparezcan: “Nos tenemos que tragar sapos como que los máximos responsables del Estado o los terceros que financiaron y se beneficiaron de la guerra tampoco estén respondiendo”, agregó.