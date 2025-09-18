En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Motín en Funza
Sentencia a Farc
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Pastor Alape sobre sentencia de la JEP: “Ninguna sanción puede resarcir el dolor de las víctimas”

Pastor Alape sobre sentencia de la JEP: “Ninguna sanción puede resarcir el dolor de las víctimas”

Alape sostuvo que el acuerdo de paz buscó garantizar la no repetición de delitos como el secuestro.

Alias 'Pastor Alape'
Alias 'Pastor Alape'
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Tras la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los antiguos jefes de las FARC por el delito de secuestro, el excomandante guerrillero 'Pastor Alape' se pronunció frente a las críticas de víctimas y sectores políticos que consideran insuficientes las sanciones.

En entrevista con Blu Radio, 'Alape' reconoció la magnitud del daño causado por los secuestros y afirmó que ninguna sanción podrá compensar a las víctimas.

“Ninguna sanción puede reparar completamente, no puede revivir a los muertos, no puede quitar el profundo dolor que ha vivido este país (…) incluyendo la pena de muerte, nada va a resarcir efectivamente a las víctimas. Este fue el acuerdo que hace parte del bloque constitucional y lo cumpliremos”, señaló.

El exjefe de las FARC aseguró que esperan la notificación oficial para conocer en detalle las restricciones de libertad que deberán cumplir en los próximos ocho años como parte de las sanciones propias de la JEP.

Rodrigo Londoño y Pastor Alape Foto Twitter TimoComunes.jpg
Rodrigo Londoño y Pastor Alape /
Foto: Twitter @TimoComunes

Frente a quienes consideran que la sociedad colombiana “se traga un sapo muy grande” con esta sentencia, 'Alape' sostuvo que el acuerdo de paz buscó garantizar la no repetición de delitos como el secuestro.

“El problema es que el Estado no ha utilizado los mejores medios para sofocar el surgimiento de nuevos grupos armados que hoy recurren de nuevo al secuestro, tanto con fines extorsivos como de control territorial”, afirmó.

Publicidad

Alape también cuestionó que otros responsables del conflicto aún no comparezcan: “Nos tenemos que tragar sapos como que los máximos responsables del Estado o los terceros que financiaron y se beneficiaron de la guerra tampoco estén respondiendo”, agregó.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pastor Alape

JEP

FARC

Publicidad

Publicidad

Publicidad