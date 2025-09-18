“Es un sapo que tenemos que tragarnos para alcanzar la paz”: Santos por sentencia de JEP contra Farc

El expresidente Juan Manuel Santos, artífice del Acuerdo de Paz con las FARC, calificó como “un hito histórico” la primera condena emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los máximos excomandantes de esa guerrilla. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el Nobel de Paz reconoció que el fallo despierta sentimientos encontrados, especialmente entre las víctimas, pero lo consideró necesario para garantizar la estabilidad del proceso.

Nunca los máximos responsables de una guerrilla se habían confrontado con las víctimas, pedido perdón, dicho la verdad y sido sancionados por crímenes de guerra y de lesa humanidad subrayó Santos.

Justicia transicional y el dolor de las víctimas

El expresidente fue enfático en señalar que el modelo de justicia transicional acogido en Colombia responde a estándares internacionales, en particular al Estatuto de Roma. Sin embargo, admitió que para muchas víctimas la sanción de ocho años en trabajos restaurativos no satisface las expectativas de justicia plena.

“Yo siento también el dolor de las víctimas que reclaman que quien mató a su hijo pague solo con sanciones restaurativas. Pero de eso se trata la justicia transicional, y es un sapo que tenemos que tragarnos si queremos la paz”, explicó.

Santos recordó que en su recorrido por el país escuchó directamente a sobrevivientes del conflicto, quienes pese al sufrimiento expresaban su apoyo a las negociaciones.

Muchas víctimas me decían: no queremos que otros sufran lo que nosotros sufrimos. relató

Blindaje internacional del acuerdo

El exmandatario destacó que el acuerdo firmado en 2016 está jurídicamente blindado y cuenta con el respaldo de la comunidad internacional. La Corte Penal Internacional (CPI) acompañó el diseño del sistema de justicia y avaló las sanciones previstas.

Si hay un acuerdo blindado jurídicamente e internacionalmente es el acuerdo de paz con las FARC. La CPI ayudó a establecer los parámetros y el Consejo de Seguridad de la ONU lo ha apoyado unánimemente enfatizó.

Sobre la polémica en torno a la restricción efectiva de la libertad, Santos señaló que las zonas de cumplimiento aún deben ser definidas, pero insistió en que la sentencia de la JEP se ajusta a lo pactado en La Habana y refrendado en el Teatro Colón.

Disidencias y la “paz total” de Petro

Consultado por el rearme de algunos excombatientes, Santos fue tajante al afirmar que se trata de bandas criminales y no de estructuras políticas con legitimidad. Criticó además la política de “paz total” del actual gobierno, al considerar que se lanzó sin planeación ni marco jurídico.

“Las disidencias son bandas criminales que se han fortalecido por la falta de implementación del acuerdo. Este gobierno les dio un estatus político que no se merecen”, cuestionó. El expresidente subrayó que el 85% de los firmantes sigue cumpliendo con lo pactado, lo que a su juicio confirma la solidez del proceso pese a los incumplimientos estatales en materia de seguridad territorial y sustitución de economías ilegales.

El plebiscito y el costo político

Santos también se refirió al plebiscito de 2016, que rechazó el acuerdo inicial. Admitió que convocarlo fue un error que lo persigue hasta hoy, aunque insistió en que lo hizo por cumplir una promesa al país.

“Muchísimos dolores de cabeza me ha traído el plebiscito. Reconozco que me equivoqué, hubiera sido mejor no hacerlo. Pero me sentí obligado a cumplir con mi palabra”, confesó. Tras la derrota, recordó, se renegociaron 56 de los 58 puntos planteados por los promotores del “No” y el nuevo texto fue aprobado unánimemente por el Congreso.

Expectativa por futuras decisiones de la JEP

De cara a las próximas decisiones de la JEP, particularmente en casos que involucran a miembros de la Fuerza Pública, Santos pidió serenidad y respeto por lo acordado.

“Lo mejor que podemos hacer los colombianos es implementar lo que no se ha implementado del acuerdo. Ahí están buena parte de las soluciones a la inseguridad, el control del territorio y el problema de las drogas”, concluyó.