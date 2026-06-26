Petro acata escrutinios de segunda vuelta y dice que está listo para una transición democrática

El presidente Gustavo Petro acató el escrutinio final de la segunda vuelta y confirmó que su Gobierno está listo para el empalme con el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella.

A través de una comunicación oficial, el mandatario señaló: “El país conoce mi posición, pero esta no va a ser un impedimento para el cambio de gobierno”, refiriéndose a las cuestionamientos que había hecho al proceso electoral.

En esa línea, y reiterando que acata las decisiones de los jueces, señaló que su gobierno ha estado trabajando en el proceso de transición democrática.

Presidente Gustavo Petro en elecciones presidenciales 2026 Foto: AFP

“Nos hemos preparado técnica, metodológica y logísticamente para esta tarea. En esta labor han participado más de 200 funcionarios compilando la información y se han recopilado las prioridades de atención inmediata con la finalidad de garantizar la continuidad del Estado, que es un principio constitucional.



Finalmente, Petro pidió que este ejercicio sea respetando los principios de la transparencia, ágil y útil y buscando el fortalecimiento de la institucionalidad colombiana.

El pronunciamiento llega luego de que Petro se reuniera con el senador y excandidato Iván Cepeda en la Casa de Nariño, donde definieron el futuro de la oposición al gobierno de De La Espriella.