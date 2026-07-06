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Blu Radio  / Política  / Petro anuncia extradición inmediata de alias 'Chiquito Malo' en caso de captura

Petro anuncia extradición inmediata de alias 'Chiquito Malo' en caso de captura

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario anunció la reactivación de extradición de alias 'Chiquito Malo' a Estados Unidos.

Gustavo Petro en Cali.jpg
Gustavo Petro en evento público en Cali.
Foto: Presidencia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que anunció que, en caso de ser capturado, alias 'Chiquito Malo', líder del Clan del Golfo, será extraditado de manera inmediata.

En su publicación, el mandatario expresó que se “decreta la extradición inmediata en caso de captura de alias 'Chiquito Malo', responsable del grupo organizado armado Clan del Golfo”.

Captura de pantalla del mensaje del presidente Petro.

En el mensaje, el presidente aseguró que cualquier persona que pretenda vincularlo con el narcotráfico en Estados Unidos deberá sustentar esas afirmaciones.

“Quien aún sueñe con procesarme por narcotráfico en EEUU tendrá que esmerarse muchísimo en la calumnia porque si algún enemigo tiene el narcotráfico en Colombia, ese soy yo”, escribió.

En ese sentido, el mandatario también afirmó que durante su gobierno se les quitó el poder político a sectores vinculados con el narcotráfico y agregó que, según su versión, esos grupos buscan regresar al poder.

“Les quité el poder político que tenían y ahora, paradoja de la vida, con apoyo político del gobierno de los EEUU y mediante el fraude que produjeron con ayuda de Netanyahu, quieren regresar al poder”, concluyó en el mensaje.

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