"El presidente de Colombia, de acuerdo a la decisión de los colombianos, es Iván Cepeda": Petro

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a las elecciones presidenciales e insistió en una teoría de fraude, aunque no publicó las pruebas sobre las presuntas irregularidades.

Petro aseguró que los algoritmos del software fueron alterados, supuestamente, para beneficiar a Abelardo De La Espriella.

“Nosotros tenemos toda la información sobre desde qué servidor IP, situado en Los Ángeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios, se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo. Los algoritmos que viciaron el resultado electoral se usaban con el censo electoral de los que nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces o sin votantes en las mesas de jurados homogéneos”, dijo Petro.

También dijo que, supuestamente, en el exterior hubo personas que votaron siete veces: “Las mesas en el exterior donde Abelardo consiguió 177.000 votos por encima de Cepeda tienen jurados provenientes de Colombia y no residentes en EE. UU. y España, lo cual es ilegal, y de electores llevados para el Mundial de Fútbol que pudieron votar siete veces en las urnas con los nombres de los que nunca votan”.

En el mismo sentido, dijo que el presidente electo de Colombia es Iván Cepeda. Es importante recordar que el Consejo Nacional Electoral ya declaró la elección de Abelardo De La Espriella como presidente.



“El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra Constitución. El presidente de Colombia aceptado, de acuerdo con la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda. Hemos sufrido el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española en los años de la Patria Boba”, dijo el presidente Petro.

Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que denuncia un supuesto fraude electoral, cuestiona el escrutinio de las elecciones presidenciales y afirma que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

Además, insiste en no reconocer el triunfo de Abelardo De La Espriella: “La Registraduría, torpemente o corruptamente, ha entregado la seguridad del voto del pueblo de Colombia a empresas cuyos gobiernos, que las controlan de acuerdo con su legislación nacional, ya tenían candidato en Colombia; por eso no hubo alarma. El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”, afirmó Petro.