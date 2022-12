Petro anuncia que encabezará oposición al gobierno de Duque

Vea también: ¿Cuál derrota? Petro al aceptar resultados de segunda vuelta

El candidato a la Presidencia de la Colombia Humana, Gustavo Petro, reconoció la victoria de su contendor del Centro Democrático, Iván Duque, aunque no se consideró derrotado debido a su buen resultado en las elecciones celebradas este domingo.

Al agradecer a sus seguidores, gracias a los cuales logró más de 8 millones de votos, Petro dijo que no está quejambroso ni lloriqueando por la derrota.

“No me siento la verdad derrotado. Tan acostumbrados estamos a no estar en el poder que tampoco es que nos muramos porque esta vez no fue. No estamos quejambrosos y lloriqueando porque quería dormir en el palacio presidencial”, dijo.

Sin embargo, Petro reconoció que está triste porque, esta vez, sí estuvo muy cerca de lograr ser presidente de Colombia.

“No nos hemos preparado para hacer oposición, nos hemos preparado para hacer gobierno”, dijo.

En medio de la algarabía de los presentes en su sede de campaña, Petro recriminó las mentiras que se dijeron en su contra.

“Tenemos las manos limpias. No nos hemos robado un peso en Colombia. No concebimos el poder como una manera de hacer daño”, dijo.

En ese sentido, Petro manifestó que hará oposición al gobierno de Duque, quien obtuvo más de 10 millones de votos, de acuerdo con el conteo de la Registraduría Nacional.

“¿Qué esperamos de Duque? Aceptamos su triunfo. Es el presidente de la República de Colombia. No le vamos a pedir embajadas ni nada. Hoy somos la oposición a ese gobierno que va a confirmar”, manifestó.