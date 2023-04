“Petro no respondió si quiere implementar el modelo de Maduro”: congresista María Elvira Salazar

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la congresista republicana María Elvira Salazar habló sobre la postura del presidente Gustavo Petro, en relación con el modelo económico, político y social del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Esto tras una reunión que tuvo con el presidente de Colombia en Nueva York en la que, según dijo, no respondió a sus preguntas

Salazar afirmó que Petro no ha respondido si quiere implementar el modelo de Maduro en Colombia y añadió que se escuda en discursos distractores para ocultar sus verdaderas intenciones.

“El presidente Petro habla, habla, divaga, da una clase de historia y no contesta las preguntas puntuales del 2023, de los problemas que tienen los colombianos y sobre todo, la amenaza en contra de la libertad, la libertad de expresión y la libertad de la democracia. El problema con Petro es que no sabemos hacia dónde va a llevar la democracia. No sabemos su relación con Venezuela, que sabemos que es un tirano, porque Maduro lo único que ha hecho es destruir el país, después de que Chávez le dio el mando. Es amigo de Fidel Castro, que es un presidente del periodo mediano que es, que se entrega a la democracia en Venezuela. Estas son las cosas que desaparecen en la política occidental. Si Petro considera que Maduro, los Castro, y Ortega son buena gente, entonces, pobrecitos los colombianos”, puntualizó.

En la entrevista, Salazar también habló sobre las declaraciones del presidente Petro en las que mencionó a algunas parlamentarias de la extrema derecha, entre ellas Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Salazar afirmó que ella no es de extrema derecha, sino una derecha muy moderada, y que su récord como congresista bipartidista la precede.

La congresista hizo hincapié en que en América Latina hay dos caminos: el camino de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos, y el camino del populismo rojo, que lleva a la opresión y al socialismo. Según Salazar, el presidente Petro parece inclinarse por el segundo camino, lo que es preocupante para el futuro de Colombia.

“El problema es que las respuestas son complicadas y no sé si el presidente Petro quiere que el pueblo colombiano sepa cuáles son sus verdaderos planes. Ahora, lo único que los colombianos tienen que hacer es tener los ojos muy abiertos y no permitir que les roben la democracia. Más nada, es que es sencillo”, puntualizó Salazar.

Luego de la reunión con el presidente Petro, Salazar dijo que el presidente no respondió sus preguntas, mientras que el jefe de Estado dijo que había sido un encuentro amistoso, pese a que comparó su posición las congresistas del Centro Democrático.

