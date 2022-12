Piedad Córdoba dice que eliminaría el IVA de llegar a Presidencia

En el caso de que sea elegida presidenta de la República, Piedad Córdoba eliminaría el IVA, según anunció en un acto que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Bogotá y al que asistieron representantes del mundo económico y empresarial, así como miembros y simpatizantes de su movimiento político, Poder Ciudadano.

Lea también: De llegar a la Presidencia, Piedad Córdoba no descarta convocar una constituyente.

“El poder adquisitivo de los colombianos no ha hecho más que decrecer.

Si no hay consumo, la economía se paraliza, no se produce, no hay crecimiento ni se crea empleo… Una economía sin poder adquisitivo es una economía insostenible”, aseguró.



De acuerdo con la exsenadora, la economía colombiana se encuentra estancada por la desaceleración del consumo interno y quitar el IVA ayudaría a aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos, mejorar su calidad de vida e impulsar el crecimiento económico.

Córdoba dijo que el impuesto es injusto e ineficiente: “Es injusto porque paga lo mismo un multimillonario que una persona de la clase trabajadora. Y es ineficiente porque paraliza la economía. Si usted le pregunta a un comerciante por qué le va mal su negocio, no le dirá que es por los impuestos o por lo que cuesta contratar a un trabajador, sino porque no entra nadie a comprar. La gente no tiene dinero para consumir”, manifestó.

La precandidata presidencial criticó que “a pesar de lo injusto e ineficaz” del IVA, el gobierno de Juan Manuel Santos aumentó el tipo impositivo del 16% al 19%.

“Como presidenta de Colombia, eliminaré el IVA para ganar poder adquisitivo, para reactivar la economía, para recuperar el mercado interno y para hacer un país más justo”, sostuvo Piedad Córdoba ante el auditorio y los periodistas que también asistieron a su exposición.