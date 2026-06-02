Política con miedo y polarización debilita la deliberación racional: Iglesia católica

La Conferencia Episcopal de Colombia manifestó su preocupación por el tono que ha tomado la campaña de cara a la segunda vuelta presidencial y advirtió sobre el riesgo que representa la manipulación de emociones como el miedo, la indignación y la venganza en medio de la contienda política

A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, la Conferencia Episcopal de Colombia publicó un mensaje de los obispos en el que afirmaron recoger la preocupación de los ciudadanos frente a la forma en que las campañas de los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta estarían promoviendo “de forma agresiva y sin pudor, una lógica que termina legitimando la violencia verbal”.

“Insultos, maltratos y descalificaciones van y vienen, “hasta destrozar la imagen y la dignidad del otro, en un desenfreno que no podría darse en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos” (Fratelli tutti, 44)”, señala el comunicado.

Los obispos tambien manifestaron preocupación por lo que calificaron como una manipulación “estratégica y degradante” de emociones sociales como el miedo, la indignación y la venganza.



“La instrumentalización de las emociones en las contiendas democráticas pone a la ciudadanía en grave riesgo de fractura social y violencia. Convertir la política en una dinámica marcada por el miedo, el odio y la polarización debilita la deliberación racional, rompe el reconocimiento recíproco entre los ciudadanos y termina erosionando las bases éticas de la democracia”, se lee en el documento.

Frente a este panorama, hicieron un llamado a todos los colombianos a actuar con serenidad y cordura, y exhortaron a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales a concentrar sus esfuerzos en dar a conocer sus programas de gobierno, sus respuestas a las necesidades de la población y sus compromisos para gobernar buscando “el bien común, la equidad, la justicia, la unidad, el perdón, la reconciliación y la paz”.

Asimismo, invitaron a “desarmar la comunicación de todo prejuicio, rencor, fanatismo y odio” y recordaron que la responsabilidad de quienes aspiran a dirigir el país es “enorme, delicada y decisiva”.

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“Candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República de Colombia: su responsabilidad es enorme, delicada y decisiva. Recuerden que “pasarán a la historia quienes siembran la paz, no quienes cosechan víctimas”, porque “los demás no son, ante todo, enemigos, sino seres humanos; no son personas a quienes odiar, sino personas con quienes dialogar” (ibíd., 222)”, concluye el documento.