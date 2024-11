Políticos al Gobierno por El Plateado: "El conflicto no se terminará por un concierto"

Voces políticas se pronunciaron ante el atentado registrado en la mañana de este viernes, 8 de noviembre, en El Plateado, Cauca. Uno de ellos fue el representante Óscar Rodrigo Campo que aseguró que “el control territorial no se consolidará con un acto cultural”, refiriéndose al concierto que anunció el Gobierno para este 8 de noviembre.

“Los ciudadanos de todos los territorios bajo el yugo de la ilegalidad observan con atención lo que sucede en Argelia, pues de ello depende en gran medida que la política de sustitución sea creíble y efectiva. El atentado terrorista de hoy que deja un soldado muerto, además de varios civiles y uniformados heridos, no solo siembra temor en quienes viven en la región, sino que también mina la confianza en la política de sustitución del Gobierno Nacional, debilitando aún más la esperanza de los caucanos. Es urgente que de manera integral se brinde seguridad a los caucanos. Así como la guerra en Gaza no se acabó con el concierto en la plaza de Bolívar, el conflicto de El Plateado no se terminará con el concierto que iban a realizar hoy”, dijo Campo, a través de su cuenta de X.

A esto también se sumó el representante Duvalier Sánchez, quien no solo condenó los hechos de violencia en El Plateado, sino también en varias zonas del país. Añadió que “el Gobierno debe poner especial atención en restablecer la seguridad en los departamentos de Colombia”.

“Al Gobierno nacional, nuevamente pedirle que ponga sus ojos y acciones en Jamundí, la comunidad está en peligro. La seguridad es un tema que debe continuar en vigencia. Los violentos no pueden continuar arrebatándole la tranquilidad a la gente”, aseguró.