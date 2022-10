Polo Democrático dice “no” a solicitud para adherir a Gustavo Petro

El Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo negó la solicitud de un grupo de militantes que buscaba que la colectividad les dejara en libertad para respaldar la candidatura del exalcalde Gustavo Petro.

La decisión se sometió a votación y hubo 11 votos a favor de permanecer con Fajardo y ocho con la opción de Petro.

Publicidad

El presidente del partido, Álvaro Argote, explicó que “la mayoría del Polo ha decidido que no es correcto, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista legal, conceder ninguna libertad en el partido para tener dos candidatos presidenciales. Tenemos un candidato presidencial, inscrito legalmente con el aval del partido y en esa decisión ha sido ratificada por la mayoría”.

Así mismo, Argote dijo que, si bien no hay control de las bases del Polo, “sí lo hay sobre los dirigentes y los compromisos políticos y legales, asumidos por ellos, con base en la ley y los estatutos internos de los partidos. No queda bien descartar la ley y las decisiones que por unanimidad se tomaron para la constitución de la Coalición Colombia, en ese momento no hubo ningún reparo”.

Quienes quieran seguir con Petro, deberán asumir responsabilidades.

Los congresistas que promovían la solicitud para irse con la campaña de Petro lamentaron la decisión del Comité Ejecutivo. El senador Iván Cepeda, por ejemplo, indicó que “es una decisión que va en contra del espíritu democrático. Nadie proponía abandonar la candidatura de Fajardo, sino simplemente que sectores muy significativos del Polo pudieran tener la opción de expresarse libremente”.

Publicidad

El presidente del partido afirmó que quienes insistan en irse con Petro “deben asumir las responsabilidades que eso tiene. No solo se trata de pedir libertad para hacer algo, sino de asumir las responsabilidades que conlleva”, concluyó Argote.