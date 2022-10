Por ahora, alternativos dejan a Hollman Morris por fuera de consulta interpartidista

La elección de alcalde de Bogotá es tal vez la principal apuesta que sectores políticos tienen hoy en el país, a ocho meses de los comicios de autoridades locales.

El pulso, por el momento, lo va ganando la Alianza con dos precandidatos muy fuertes: Antonio Navarro y Claudia López, exsenadores que ya se habían “enfrentado” por la candidatura de ese partido a la Presidencia de la República, la cual ganó López, quien terminó convirtiéndose en fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.

Publicidad

Las llamadas fuerzas alternativas, que tienen coincidencias en temas como la defensa al acuerdo de paz y su oposición al Gobierno de Iván Duque, preparan su estrategia para tener un candidato único en la capital del país.

La decisión se tomará no solo entre los dos candidatos de los Verdes: también incluye al exsecretario de Integración Social de Gustavo Petro, Jorge Rojas, quien tiene el respaldo de la Unión Patriótica; el concejal Celio Nieves, del Polo Democrático; y el exviceministro Luis Ernesto Gómez, del movimiento Activista.

Este 25 de febrero buena parte de estas colectividades notificaron al Consejo Nacional Electoral su intención de adelantar una consulta interpartidista para definir en las urnas el nombre del candidato que apoyarán en bloque para las elecciones de octubre.

El partido Mais, que tiene como candidato al concejal Hollman Morris, también presentó una comunicación en ese sentido, sin especificar con qué sectores estaría en esa consulta. Fuentes de Alianza Verde, el Polo y Activista afirman que no hay ambiente para que Morris participe en su consulta.

Publicidad

La razón no es otra que la polémica que ha surgido por las denuncias de violencia intrafamiliar en su contra, asunto que aún están investigado las autoridades, pero que muchos temen termine afectando la alianza en las urnas.

Por ahora este tema se ha conversado informalmente en esos partidos, pero no hay una decisión oficial y aún hay tiempo para hacer modificaciones a las solicitudes de consultas, no solo para Alcaldía de Bogotá, sino en otras ciudades y departamentos.

Publicidad

Precisamente, congresistas de esos partidos consultados por Blu Radio insisten en que si no se consolida la participación de Mais en la consulta interpartidista para Bogotá, esto no significa que no puedan sellar alianzas en las regiones.