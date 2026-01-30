En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Proponen reforma que impediría a los alcaldes de Bogotá aspirar a la Presidencia de la República

Proponen reforma que impediría a los alcaldes de Bogotá aspirar a la Presidencia de la República

Proponen reformar el Artículo 197 de la Constitución para que haya un "periodo de enfriamiento" que evite que la capital, según el proponente, sea utilizada como "plataforma electoral inmediata".

Publicidad

Publicidad

Publicidad