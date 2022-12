Propuesta de quitar voto en blanco no es un favor a un candidato: magistrado Novoa

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, Amando Novoa, pidió a la Registraduría que antes de imprimir tarjetones de la segunda vuelta envíe una muestra a las campañas.

En diálogo con BLU Radio, el magistrado dijo que no hay una norma constitucional que establezca la posibilidad en segunda vuelta.

Publicidad

“El artículo 190 de la Constitución establece que el voto en blanco es válido en primera vuelta, pero no en la segunda, en donde solamente se puede votar por los candidatos que hubieren obtenido la mayor votación”, dijo.

En ese sentido, Novoa que dejar esta opción en segunda vuelta es permitir que haya tres candidatos: “El voto en blanco tiene el mismo tratamiento de un candidato y entonces en la segunda vuelta no se tendrían dos candidatos, sino tres candidatos”.

Vea aquí: Si voto en blanco gana segunda vuelta no se obliga a nueva elección: registrador

El magistrado, de otro lado, negó que su petición tienda a favorecer a algún candidato en particular y que se trata de una propuesta basada en la Constitución.

Publicidad

“No soy amigo de Gustavo Petro. He sido cercano a Antonio Navarro y durante este todo este periodo he tratado de hacer mi gestión con la Constitución en la mano. No más faltaba que esa propuesta se interpretara como un golpe al voto en blanco o como un favor a determinado candidato”, dijo.

En ese sentido, el magistrado explicó que su propuesta tiene efectos jurídicos en las dos candidaturas.