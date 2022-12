Proyecto de ley pretende revivir la pena de muerte para violadores en el país

En la Cámara de Representantes radicaron un proyecto de ley que busca revivir la pena de muerte en el país para violadores de menores de edad.

El acto legislativo fue presentado por el representante de Cambio Radical Jaime Rodríguez. El objetivo de la iniciativa es el de modificar el artículo 11 de la Constitución, suprimiendo así la prohibición de la pena de muerte que en la actualidad no es permitida en Colombia.

“Se busca una pena máxima de todas aquellas personas que violan a los niños y los asesinan. No es justo que se pida cadena perpetua para alguien que no va a tener ningún tipo de cura y no ha tenido remordimientos tras violar a niños y luego asesinarlos. Además, que el Estado deba tenerlo en forma indefinida en una prisión cuando esa persona ya no le hace beneficios a la comunidad” expresó.

El procedimiento de la aplicación de la pena de muerte sería reglamentado si es silla eléctrica, inyección letal, entre otras, según dijo el autor de la iniciativa.

“Que sea una cosa que no cause mucho dolor, que no sea torturador, que sea letal, pero que se cumpla con la Constitución en ese caso”, dijo Rodríguez.

El proyecto de ley fue radicado en la Secretaria de la Cámara de Representantes y su debate iniciaría en la comisión primera de la misma.

En la actualidad la pena de muerte se aplica en otros países como Arabia Saudita, Baréin, Bangladés, China, Corea del Norte, Egipto y algunos estados de Estados Unidos.

