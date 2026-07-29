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Blu Radio  / Política  / ¿Quién pagará los viajes de los congresistas a la posesión de De La Espriella en Cali?

¿Quién pagará los viajes de los congresistas a la posesión de De La Espriella en Cali?

El senador Honorio Henríquez aclaró que se puede hacer como cualquier otra sesión descentralizada con garantía de viaje, pero en ningún caso incluye estadía.

Congreso de Colombia.jpg
Congreso de Colombia.
Foto: EFE, referencia
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, aseguró que la movilización de los legisladores a Cali para la sesión en la que se posesionará el presidente Abelardo De La Espriella será revisada por el área administrativa con el propósito de reducir al máximo los costos para el Congreso y para los colombianos.

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"Yo no le puedo decir en este momento cómo va a ser, porque está en revisión del área administrativa. Me pasarán el informe pasado mañana y procederemos de conformidad, ahorrándole lo máximo que podamos al Senado de la República y a los colombianos", afirmó el senador del Centro Democrático.

Henríquez explicó que se trata de una sesión descentralizada como cualquier otra y que solo se cubrirán los gastos básicos permitidos por la ley, sin autorizar recursos adicionales para los congresistas.

Honorio Henríquez habla por micrófono durante una sesión en el Senado de la República.
El senador Honorio Henríquez interviene desde su curul en el salón de sesiones del Senado de la República de Colombia.
Foto: Centro Democrático

Según precisó, el Congreso únicamente asume el costo de los tiquetes aéreos para que los congresistas puedan desplazarse y cumplir con sus funciones, mientras que los gastos de alojamiento no son cubiertos por la corporación.

"El Congreso lo único que surte son los tiquetes para poder desplazarnos a la región y cumplir con las sesiones, pero nosotros no pagamos estadía en ningún caso", enfatizó.

Sobre la propuesta que ha surgido para descontar parte del salario de los congresistas que no asistan a la posesión, Henríquez afirmó que no conoce esa iniciativa y evitó pronunciarse al respecto.

Sobre reunión con MinHacienda

Henríquez también se refirió a la reunión sostenida con el Ministerio de Hacienda el martes 28 de julio en la tarde, para buscar una solución al déficit presupuestal que enfrenta el Congreso y explicó que durante el encuentro se expuso la falta de recursos y que el Gobierno se comprometió a revisar la situación y responder en el menor tiempo posible.

"Esperamos que cumpla, porque el normal funcionamiento del Congreso de la República no se puede ver truncado por la falta de un dinero. Pero yo veo una buena disposición; esperemos que nos respondan lo antes posible al requerimiento que les dejamos por escrito", comentó a la salida de la plenaria donde se aprobó la proposición que avala a Cali como ciudad sede para la posesión presidencial, lo que implica el traslado del Congreso.

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La próxima plenaria del Senado fue convocada para el próximo miércoles.

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