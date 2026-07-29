¿Por qué ofrecen recompensa de $500 millones en Cali antes de posesión de De La Espriella?

A pocos días de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto en Cali, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quienes suministren información que permita prevenir y judicializar posibles ataques terroristas o hechos violentos durante los actos oficiales. La medida busca reforzar la seguridad de un evento sin precedentes, ya que será la primera investidura presidencial de la historia reciente de Colombia realizada fuera de Bogotá.

El anuncio fue confirmado por el alcalde de Cali, Alejandro Éder, en entrevista con Recap Blu tras una reunión con el general Mora y su equipo, en la que comenzaron a coordinar el dispositivo de seguridad para la ceremonia y para el primer Consejo de Seguridad que se desarrollará ese mismo día en la capital del Valle del Cauca. Según el mandatario local, la recompensa fue creada de manera conjunta entre la Alcaldía y la Gobernación del Valle del Cauca para obtener información que permita anticiparse a cualquier amenaza.

"No vamos a permitir que ningún desadaptado afecte esta fiesta de la democracia que se adelantará en Cali por primera vez en la historia", afirmó.

El mandatario local también se refirió a los anuncios de movilizaciones para el 7 de agosto, entre ellas las convocadas por sectores de la minga indígena y seguidores del Pacto Histórico. El alcalde aseguró que la ciudad garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que habrá una respuesta contundente frente a cualquier acto de violencia, vandalismo o bloqueo que altere el orden público durante la jornada.



Refuerzan las FFMM

Dentro del plan de seguridad, el alcalde explicó que se retomarán varias de las estrategias implementadas durante la COP16, entre ellas el uso de tecnología para prevenir posibles ataques con drones. Además, confirmó que ya comenzaron a llegar refuerzos del Ejército y la Policía, mientras se estudia la posibilidad de decretar ley seca durante la posesión.



Asimismo, se establecerán corredores de seguridad para facilitar el desplazamiento de las delegaciones oficiales y de los cerca de 20 jefes de Estado y altos dignatarios que se espera asistan al acto.

Más allá del componente de seguridad, el alcalde destacó que la posesión representa una oportunidad histórica para Cali y aseguró que buscará trabajar de manera coordinada con el nuevo Gobierno nacional. Entre los temas que espera impulsar junto al presidente De La Espriella mencionó el fortalecimiento de la seguridad frente al narcoterrorismo, la puesta en marcha de los bloques de seguridad ciudadana, el desarrollo del tren de cercanías y la construcción de la Universidad de Oriente, proyectos que considera prioritarios para el suroccidente del país.