Radicada ponencia que busca que “Defensores de la Patria” se convierta en partido político

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Ocampo, ya radicó la ponencia que propone dar vía libre al reconocimiento de la personería jurídica al partido político Defensores de la Patria, tras concluir que el movimiento que llevó a la presidencia a Abelardo de la Espriella cumple los requisitos por el respaldo ciudadano acreditado.

Dicha ponencia será discutida la próxima semana en la sala plena de la autoridad electoral.

Blu Radio, había informado que el pasado 30 de junio, durante la asamblea fundacional de Defensores de la Patria adelantada en Bogotá, se aprobaron los trámites preliminares para la creación del partido y se designó al abogado y exregistrador delegado Nicolás Farfán Namén como apoderado de De La Espriella y Defensores de la Patria para gestionar el trámite de la personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral.

Entre los argumentos presentados, están los 12 '960.166 de votos obtenidos en la segunda vuelta presidencial y que según una sentencia de la Corte Constitucional, un apoyo superior al 3 % en una elección presidencial acredita la legitimidad democrática necesaria para obtener personería jurídica.



De ser aprobada dicha solicitud, Defensores de la Patria se inscribirá formalmente en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos con lo que podrán acceder a financiación estatal, establecer sus organizaciones regionales y otorgar avales para procesos electorales.