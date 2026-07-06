Consejo Nacional Electoral tiene todo listo para declarar elección del Senado

Ya está lista la ponencia para declarar la elección del Congreso de la República del 8 de marzo, con los nombres definitivos, surtidos todos los procesos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Blu Radio conoció el borrador de la ponencia que declara elegido el Senado de la República, para el período 2026 - 2030 y sería debatido este martes 07 de julio en Sala Plena.

En el documento se resalta que la corporación, como de costumbre, estará integrada para la circunscripción ordinaria con 100 curules, la circunscripción especial indígena, compuesta por dos escaños, y la credencial de Iván Cepeda por el Estatuto de la Oposición, al ser el segundo candidato más votado en la elección presidencial.

De acuerdo al texto, finalmente la lista ordinaria de senadores quedó con 25 senadores del Pacto Histórico, 17 del centro Democrático, 13 del Partido Liberal, 11 de la Alianza Verde, 10 del Partido Conservador, 8 del Partido de La U, 7 de Cambio Radical, 5 de Ahora Colombia (Dignidad y Mira) y 4 Salvación Nacional. Todas estas colectividades alcanzaron el umbral para mantener la personería jurídica.



En cuanto a reclamaciones, así como solicitudes de examen del proceso de votación y en el escrutinio con fundamento en causales de nulidad, se resolvieron todos los casos, por lo que se emitieron 48 resoluciones al respecto que constan en el documento.

Respecto los formularios E-26, donde consta el resultado final, para la circunscripción ordinaria los votos válidos fueron 19 millones 479 mil 446, mientras que por candidatos y partidos fueron 18 millones 857 mil 297, otros 622.149 fueron en blanco, 580.701 nulos y 495.785 no marcados.

Mientras que en la circunscripción indígenas el total de votos por partidos y candidatos fueron 243.685, en blanco se marcaron 34.194, no marcados 31.121 y nulos 25.250.

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La votación por partido ubicó en los primeros lugares al Pacto Histórico (4.471.698), Centro Democrático (3.072.618) y Partido Liberal (2.276.675).