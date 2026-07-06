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Blu Radio  / Política  / Abogado Dan Newlin desmiente acusaciones de Petro sobre financiación a De La Espriella

Abogado Dan Newlin desmiente acusaciones de Petro sobre financiación a De La Espriella

El empresario estadounidense negó haber aportado recursos a la campaña presidencial y pidió una rectificación del mandatario saliente.

Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella
Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella
Fotos: AFP
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

El abogado estadounidense Dan Newlin rechazó de manera categórica las acusaciones del mandatario saliente, Gustavo Petro, sobre una supuesta financiación a la campaña del presidente electo Abelardo De la Espriella, y lo desafió a presentar pruebas que respalden sus afirmaciones o, de lo contrario, retractarse y ofrecer disculpas públicas.

Newlin, quien fue nominado por el presidente Donald Trump ante el Senado de Estados Unidos para ser embajador en Colombia, aseguró que nunca ha entregado recursos económicos a De La Espriella, ni de forma directa ni indirecta, y afirmó que su respaldo ha sido exclusivamente personal.

"Quiero ser claro: no he contribuido con un solo dólar, ni un solo centavo, directa o indirectamente, a su campaña. Mi apoyo al presidente electo Abelardo De la Espriella ha sido estrictamente personal, basado en mi amor por la democracia y por Colombia, así como en mi respeto y admiración por su visión de país", expresó.

El abogado también desmintió la versión de Petro según la cual habría financiado publicidad política a través de la empresa Meta.

"Es completamente falso que haya proporcionado fondos de campaña por medio de Meta. No he realizado contribuciones financieras al presidente electo ni he autorizado o dirigido aportes de ninguna persona o entidad vinculada conmigo. Mis registros están abiertos para su revisión", afirmó.

Newlin retó directamente al mandatario saliente a sustentar sus señalamientos.

"Lo reto a presentar evidencia al pueblo colombiano que respalde estas acusaciones manifiestamente falsas. No podrá hacerlo porque nunca ocurrió tal contribución. Los colombianos merecen la verdad; presente las pruebas o retire sus declaraciones y discúlpese de inmediato", señaló.

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La respuesta del abogado se produjo luego de un mensaje publicado por Gustavo Petro en la red social X, en el que cuestionó al presidente electo sobre una supuesta inversión de 1,9 millones de dólares en publicidad digital, aunque no presentó ningún elemento probatorio.

"Oiga, señor Abelardo, ¿ya respondió por qué el señor Dan Newlin puso 1,9 millones de dólares en Google para hacerle publicidad a usted? ¿Está ese gasto reflejado en sus cuentas? ¿No sabe que el apoyo financiero extranjero está prohibido por la Constitución?", escribió Petro en su cuenta de X.

Solo dejó esas dudas mediante esas preguntas; sin embargo, no aportó ningún detalle ni presentó pruebas que sustentaran su señalamiento.

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