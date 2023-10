Reforma a la salud: hubo polémica entre los congresistas por viabilidad financiera

Avanza la votación de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. La ponencia fue radicada con 143 artículos y su discusión en el legislativo duró más de cinco horas, después de presentar el informe de la subcomisión.

Durante la presentación del articulado, la coordinadora ponente, Martha Alfonso, aseguró que la reforma no tendría viabilidad financiera y que su objetivo sería redistribuir los gastos de acuerdo a las necesidades de la reforma.

"La reforma no cuenta con un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda en este momento, porque no creemos que sea necesario. Lo que busca la reforma es una redistribución y un cambio en el uso de los recursos para mejorar la calidad y el acceso a la atención de salud, utilizando el mismo presupuesto asignado anualmente, el cual es creciente y ya está garantizado. Casi el 24 % del presupuesto general de la nación se destina a la salud en Colombia", declaró la congresista desde uno de los atriles en el salón elíptico.

Durante el debate, la congresista Jennifer Pedraza, del partido Dignidad, replicó de manera enérgica, afirmando: "Para construir los Centros de Atención Primaria en Salud se necesitan 11.3 millones de pesos; para mejorar las condiciones laborales del personal de salud se requieren 9 billones de pesos, y para fortalecer Adres se necesitan entre 1 y 3 billones de pesos".

Publicidad

Pero no fue la única réplica, la congresista Catherine Juvinao dejó una constancia afirmando: "Si esta irregularidad se mantiene hasta el final del trámite, constituirá un vicio por el que la Corte Constitucional podría rechazar la reforma. Así que no digan que nadie les advirtió".

La congresista Katherine Miranda, de la Alianza Verde, cuestionó la afirmación de Alfonso en su red social, calificándola de "irresponsabilidad grande", ya que, según el Comité Autónomo, la reforma tendría un impacto fiscal anual estimado entre 4 y 7 billones de pesos por su implementación.

Luego, al reconocer su error, la congresista pidió la palabra al presidente Andrés Calle y aclaró que la reforma sí contaba con viabilidad financiera. "Varias sentencias de la Corte Constitucional han señalado que el Ministerio de Hacienda no tiene ningún poder de veto sobre los proyectos. Por eso hice la afirmación que hice, no porque crea que esta reforma no cuenta con un estudio financiero, porque sí lo tiene", aseguró enérgicamente la congresista de la Alianza Verde.

Publicidad

Durante el desarrollo de la plenaria, estuvieron presentes los ministros de las TIC, Interior y Vivienda, así como el gerente de Colpensiones y algunos viceministros.

Puede ver: