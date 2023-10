“No están claras las responsabilidades”: Gestarsalud sobre cambios que plantea la reforma a la salud

Lo que empezó como una discusión en marzo de este año, aún no ha tenido una conclusión, la reforma a la salud. Luego de varios debates, se creó una subcomisión que se dedicó a estudiar las proposiciones y los posibles cambios al texto, todo, con el fin de lograr consensos y llevar a cabo el proyecto del Gobierno del presidente Gustavo Petro .

La directora ejecutiva de Gestarsalud, Carmen Dávila, dijo que esta comisión abrió un espacio para que los sistemas de salud pudieran expresar las inquietudes que tenían con la reforma; sin embargo, mencionó que, más allá de los diálogos, no hay una solución de fondo a lo que ellos han expresado.

“Nos permitió a todos, sobre todo a algunos de los agentes de sector, hablar y plantear las principales inquietudes, tuvimos los espacios (…) No obstante, el resultado de la comisión, como lo advirtieron los representantes que no hacen parte de la coalición de Gobierno, en algunos puntos menores tiene una base, pero en los sustancial no”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que los ciudadanos, fundamentalmente, se quejan y ponen tutelas por los temas relacionados con agendamientos oportunos de citas con especialistas, también por la atención integral del paciente y la entrega de medicamentos.

“En este proyecto no se están dando soluciones de fondo a ninguno de los tres problemas más grandes que tiene el usuario. Al margen de esto que les duele a los usuarios, tenemos un problema de financiamiento estructural completo y sobre eso tampoco se plantan soluciones. Hay un problema de oferta, de disponibilidad pública”, recalcó Dávila.

Ahora, también se ha sumado al debate de la reforma el tema de los aseguramientos, quién los asume y quién tendría que hacer los giros a las IPS del país. Cabe recordar que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, puso sobre la mesa una propuesta para poner fin al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Colombia, lo que generó polémica en varios sectores.

Sobre esto, Dávila aseguró que habrá una “fragmentación que no es buena para el paciente”, a lo que se suma que, según dijo, “no están claras las responsabilidades entre los distintos actores que se planean que van a ser importantes”.

“Además, no es claro cómo será la asignación de los recursos disponibles, no hay fuentes nuevas de financiación, no es claro”, subrayó.

Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), Diego Gil, mencionó que, aunque sí se han incluido ajustes “importantes” en algunos artículos, siguen existiendo preocupaciones por parte de pacientes y familias.

“Dentro de las propuestas y análisis no se realizó una atención de muchas de las inquietudes en los cambios en el modelo de aseguramiento. No hay claridad sobre el rol que tendrían las EPS con estos nuevos cambios”, aseveró.

Y, así como Dávila, afirmó que le preocupa todo lo que tiene que ver con los recursos para el sistema y las ofertas. Así como el “aumento de los costos que podría acarrear esta reforma”, algo que, mencionó, poco se menciona en el texto de la reforma.

