Registraduría rechaza versiones del Gobierno sobre fraude electoral: "No tienen sustento técnico"

Por medio de un comunicado, desde la Registraduría rechazaron las afirmaciones realizadas desde el Gobierno saliente de Gustavo Petro sobre el proceso de las elecciones presidenciales y aseguró que las versiones que cuestionan los resultados oficiales carecen de sustento técnico. El registrador Hernán Penagos reiteró que el proceso electoral colombiano cuenta con las garantías necesarias para asegurar la transparencia, integridad y confiabilidad de los resultados.

En el documento también se explica que no existe ningún elemento técnico que permita poner en duda la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y enfatizó que los señalamientos sobre supuestas alteraciones mediante algoritmos o mecanismos informáticos desconocen la manera en que está organizado el sistema electoral colombiano.

El registrador explicó que algunas de las versiones difundidas recientemente parten de interpretaciones relacionadas con secuencias matemáticas o bloques de mesas de votación, argumentos que, según dijo, no corresponden al funcionamiento del censo electoral en Colombia.

Elecciones presidenciales en Colombia AFP

"Esa circunstancia ha ocurrido históricamente en Colombia. Hemos verificado los resultados del año 2022, donde fue triunfador el presidente Petro, así como los del año 2018, y en todos ellos ocurre la misma circunstancia", afirmó Penagos, quien agregó que no existe duda alguna sobre la legitimidad de los resultados oficiales e hizo un llamado a organizaciones independientes especializadas en verificación de datos para que realicen sus propios análisis estadísticos sobre los resultados de las elecciones.