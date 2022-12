Respetamos y acatamos la decisión del Consejo de Estado: Mockus

El senador Antanas Mockus se pronunció tras la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado que dejó sin efectos el fallo que

anuló su elección como congresistas.

Mockus y su abogado, Humberto de la Calle, señalaron que respetan la decisión del Consejo de Estado y enfatizaron que no han argumentado ningún tipo de persecución en su contra.

“Lo que hemos dicho es lo contrario de argüir persecución política o algo que se le parezca. Estamos fatigados de que a cada fallo judicial hay quienes dicen que hay persecución. Ni es persecución ni queremos presionar al Consejo de Estado" señaló De la Calle.

El senador de la Alianza Verde dijo que

él no quiere morir en el Congreso y explicó las razones por las que decidió ser senador de la República.

“Yo no vine a morir políticamente. Participé en las elecciones con un interés, tal vez suicida, pero no suicida material, yo quiero seguir en el Congreso y he visto con mucho interés cómo funciona", señaló el congresista verde.

Por su parte, De la Calle expresó que en ningún momento el senador estuvo impedido para ser candidato al Congreso.

