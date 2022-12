Reunión con Martorelli fue de carácter social: senador Juan Diego Gómez

Tras la revelación que hizo BLU Radio sobre el testimonio del expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, quien indicó que en el país conoció a varios congresistas, incluido el senador del Partido Conservador Juan Diego Gómez, el parlamentario afirmó que en la reunión que sostuvo con el empresario no se habló nada relacionado con los contratos que tenía la multinacional brasileña en el país.

"Fue una reunión de tipo social que duró aproximadamente una hora y media y lo importante es que allí no se habló de ningún negociado ni ninguna falta de ética, obviamente no se trató ningún tema de corrupción puntual ni se habló de ninguna situación o tipo de beneficio para esta compañía. Fue un tema de carácter social de una persona conocida y claro que lo registro y lo recuerdo bien", dijo el congresista.

Gómez precisó que la reunión la concretó Natalia Arcila, del Partido Conservador en Antioquia, quién le manifestó que lo invitó "a una reunión con su jefe en el Parque de La 93”.

“Asistí y ahí me presentaron al señor Martorelli. En ese momento no sabía qué era Odebrecht, no conocía la dimensión que la compañía ocupaba", añadió.

Sobre el tema de la charla, el senador señaló que Martorelli quería saber si había un proyecto del o una iniciativa parlamentaria por una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequibles la reforma al Código de Minas, tema que, según expresó Gómez, generó inquietud en varias empresas del sector de infraestructura.

El parlamentario dijo que este encuentro tuvo lugar en la época en que se desempeñó como presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y que después de esto no recibió llamadas para brindarles ayuda de algún tipo, sino que sólo fue esa reunión y "de ahí en adelante no volví a saber de señor Martorelli hasta que sale a la luz toda esta situación".

"No conocí más funcionarios de esta compañía (...) he escuchado algunas versiones que el señor dice que conoce algunos congresistas, habla de unos como en el caso mío de una reunión y otros que se conoció en la posesión del presidente Juan Manuel Santos", concluyó.

Gómez indicó que no ha sido requerido por autoridad alguna sobre este tema.