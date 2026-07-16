¿Rosa Villavicencio pretende quedarse en la Cancillería después del 7 de agosto?

A pocos días del 7 de agosto, día en que se posesionará el presidente electo Abelardo De La Espriella, se desató la polémica en torno a Rosa Villavicencio sobre su futuro en el Cancillería, luego de que trascendiera que figura como afiliada al Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex), lo que llevó a especulaciones sobre una posible permanencia en el cargo gracias a un supuesto fuero sindical.

Esto debido a que, según el Código Sustantivo del Trabajo, esto les da a algunos de estos trabajadores un privilegio conocido como el "fuero sindical", el cual le da garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo, lo que dejó la preocupación, en especial en el gobierno entrante, si la canciller busca no salir de su cargo.

Canciller Rosa Villavicencio Foto: Cancillería

¿Rosa Villavicencio podría quedarse en la Cancillería?

De acuerdo con el presidente de Semrex, Francisco Burchard, en diálogo con Recap de Blu Radio, desmintió esa interpretación y aseguró que ni la legislación laboral le otorga esa protección a la ministra ni existe una intención de Villavicencio de permanecer en la Cancillería una vez concluya el actual gobierno.

"No tiene ningún beneficio, digamos, de estabilidad reforzada o fuero, como llaman algunas personas, porque realmente no tiene derecho a ello. Ella, al ser pues nuestra jefa, la jefa de todo, de todo el sector, no puede tener el derecho al fuero sindical que sí tenemos los directivos (...) Ella era la coordinadora de Colombia Nos Une, un programa muy importante en Cancillería que trabaja con los colombianos en el exterior. Y siendo coordinadora, un cargo más de Cancillería, decidió afiliarse a nuestro sindicato", explicó.



Burchard fue enfático al asegurar que no conoce ninguna intención de la ministra de continuar después del 7 de agosto. Asimismo, recordó que corresponde al presidente electo conformar libremente su gabinete y que ya existe un canciller designado.

"El derecho del presidente electo es tener su propio equipo. Ya creo que hay un ministro designado, el doctor Bula. Entonces ni ella pretende ni creo que sea la pretensión del próximo presidente dejarla a ella unos días más (...) Le daremos la bienvenida a todo el equipo que acompaña al señor ministro designado y a trabajar dialogantemente, constructivamente, en favor de los trabajadores", añadió, asegurando que el sindicato respetará la transición con el gobierno de Abelardo De La Espriella.