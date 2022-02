Sandra Villadiego, esposa de condenado parapolítico, insistirá en candidatura por coalición de Petro

La exsenadora afirmó que no ha cometido ningún delito y que tiene un “derecho adquirido”, pese a decisión del CNE de revocar la lista a la Cámara de esa coalición en Bolívar, de la cual era parte.

Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar del Pacto Histórico, la exsenadora Sandra Villadiego, quien ocupaba uno de los renglones, afirmó que su candidatura “está viva”.

Pese a que líderes de esa coalición han insistido en que el incumplimiento del número mínimo de mujeres que exige la ley fue intencional para sacar a Villadiego, ante su negativa a renunciar, en entrevista con Blu Radio la excongresista, esposa del parapolítico Miguel Ángel Rangel, indicó que tiene un “derecho adquirido” y que seguirá en campaña.

“Me inscribí legalmente, cumpliendo con todos los requerimientos y con la resolución de CNE lo que debe ocurrir es que ingrese otra mujer para cumplir con la cuota de género”, dijo, insistiendo en que no se va y dará la pelea en las instancias que corresponda.

“A mí no me pueden sacar del partido. ¿Jurídicamente qué tienen en contra mía? Yo no entiendo. Mi candidatura es una candidatura transparente. Yo acepté la invitación que me hizo el Pacto y hoy estoy trabajando para elegirme. No entiendo por qué me van a sacar; jurídicamente no lo pueden hacer”, agregó.

Asimismo, Villadiego defendió a su esposo, de quien manifestó ya pagó su condena. “Yo no he robado, no he matado ni hecho nada indebido como para que hoy me excluyan del Pacto Histórico por ser la esposa de un condenado por parapolítica, yo creo que no es justo, Me siento orgullosa de él, de mi familia y creo que, como mujer, tengo el derecho de estar incluida en el Pacto Histórico”, señaló.

El Consejo Nacional Electoral estableció como plazo el 13 de febrero para que la coalición que lidera Gustavo Petro presente la nueva lista en la que se cumpla con el mínimo de 30% de mujeres. Sólo hasta ese momento se sabrá el paso a seguir en este caso donde, tal parece, la pelea apenas comienza.

