Se enreda apoyo unánime del conservatismo a las seis objeciones de Duque a la JEP

La discusión de las seis objeciones que presentó el presidente Iván Duque al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) sigue generando preocupación en buena parte del Congreso de la República, donde tendrá que definirse el tema.

Pese a que el Partido Conservador, declarado de Gobierno, expresó públicamente su respaldo a la decisión del primer mandatario, hoy la realidad es que no hay una posición unificada al respecto.

“No se ha tomado una decisión en bloque para acompañar o negar las objeciones. En mi caso particular, como miembro de la comisión accidental y como víctima, acompañaré con determinación las objeciones, pero hay todavía algunos colegas que tienen dudas y esperamos que en los próximos días puedan tener mayor claridad”, explicó el representante Jaime Felipe Lozada.

En el mismo sentido, el representante Juan Carlos Wills dijo que tras reunirse con el fiscal general de la Nación “se despejaron muchas dudas”, pero llamó la atención en la necesidad de que se analice con detenimiento cada objeción, para resolver las inquietudes que aún están pendientes.

“Nos sabemos si se van a votar en bloque las seis objeciones. Queremos que se debata objeción por objeción, porque en algunas estaremos de acuerdo, pero en otras tenemos demasiadas dudas. Hay unas objeciones que están fundamentadas es en la sentencia de la Corte“, señaló Wills.

El senador Efraín Cepeda manifestó que, por ejemplo, le preocupa un artículo que dejaría la sensación de que se investigará a toda la tropa, tema que podría generar “inseguridad jurídica”.

“Ante el temor de ser aprehendidos podrían vincularse a otros grupos armados. A no ser que me expliquen lo contrario, estoy en el estudio, me parece que ahí hay un riesgo y ahí sí pediría que se revisara con calma”, agregó.

Sin embargo, el presidente de la colectividad, Omar Yepes, quien ha sido insistente en su respaldo a los reparos presentados por Duque a la ley estatutaria, advirtió que el partido “es un partido de gobierno y eso tiene unas implicaciones”.

“La situación del país en este momento es un poco delicada y creo que el conservatismo está en el deber y en la obligación de darle un respaldo pleno al Gobierno”, afirmó.

Los conservadores se reunirán con la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz y otros sectores, para intentar tener mayor claridad previo a tomar una decisión de bancada.