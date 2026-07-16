Sector diplomático pide a De La Espriella priorizar el mérito y no los nombramientos políticos

A menos de un mes del cambio de Gobierno, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) le pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella que priorice el mérito en los nombramientos del servicio exterior y evite que embajadas y consulados sigan siendo utilizados para el pago de favores políticos.

El pronunciamiento se da luego de que De La Espriella anunciara la creación del Banco Nacional de Talentos, una plataforma con la que busca seleccionar funcionarios públicos con base en el mérito antes de asumir la Presidencia. Para Andrés Ordoñez, presidente de UNIDIPLO, ese criterio debe aplicarse también a la diplomacia.

"Nuestra invitación a la nueva administración es que, si está buscando realmente el mérito y la excelencia, aquí estamos nosotros, que llevamos años formándonos para ocupar esos cargos y nunca se nos ha dado la oportunidad de tener ese papel central en la diplomacia colombiana, que es lo que ocurre en la gran mayoría de países", afirmó Ordoñez.

Ordoñez aseguró que el gobierno de Gustavo Petro no cumplió la promesa de que el 50 % de los embajadores fueran diplomáticos de carrera y sostuvo que, durante este cuatrienio, esa proporción no superó el 30 %. "Los cargos más altos de representación de Colombia en el exterior los han ocupado personas ajenas a la carrera diplomática. Nombramientos políticos, por así decirlo", dijo el presidente de UNIDIPLO.



Abelardo De La Espriella Foto: AFP

El líder del sindicato explicó que quienes ingresan a la carrera diplomática lo hacen mediante un proceso de selección que incluye exámenes, entrevistas y un año de formación especializada, por lo que consideró que el Estado ya ha invertido en preparar ese talento humano para representar al país en el exterior.

Sobre las embajadas, advirtió que designar personas sin experiencia puede afectar la imagen internacional de Colombia. "El riesgo en la parte política es reputacional del Estado, porque se está enviando una persona a un país como máximo representante de Colombia que no tiene la formación ni sabe cómo desempeñar el cargo", señaló.

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También llamó la atención sobre el impacto que estos nombramientos pueden tener en los consulados. Explicó que la labor consular está enfocada en atender directamente a los colombianos en el exterior, mediante servicios como la expedición de pasaportes, registros civiles, asistencia a víctimas de delitos o trata de personas, acompañamiento a connacionales privados de la libertad y la organización de procesos electorales. Según dijo, estas funciones requieren años de experiencia y conocimiento técnico.

Finalmente, Ordoñez respaldó la intención del canciller designado Omar Bula de restablecer el requisito del inglés para ocupar cargos de embajador, una exigencia que fue flexibilizada durante el Gobierno Petro.

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