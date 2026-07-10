Seguridad y anticorrupción: los temas de la reunión de De la Espriella con su gabinete

El presidente electo Abelardo De La Espriella en compañía de sus ministros designados informó que en la reunión que se ha extendido por más de tres horas revisaron los asuntos prioritarios de cada cartera, así como el plan de acción para el inicio de su administración.

Al término del encuentro, De La Espriella aseguró que el equipo ya trabaja en las decisiones necesarias para "construir entre todos la patria milagro" y defendió los nombramientos confirmados hasta el momento.

“El mensaje que le quiero dejar al país hoy es que aquí hemos conformado un gabinete de las mejores calidades, humanas y profesionales, para darle a Colombia y al pueblo colombiano las soluciones que se requieren. (...) un gobierno efectivo, un gobierno que le resuelva los problemas a la gente, pero sobre todo a la gente más humilde”, agregó.

El mandatario electo detalló que uno de los temas revisados fueron los informes sobre el empalme anticorrupción y el estado en que recibirán la administración pública.



Reunión presidente electo en Barranquilla. Foto: suministrada.

“Así que el mensaje es claro, unidad frente a la crisis, trabajo denodado y compromiso total con la República de Colombia, en la defensa de unos principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad. Aquí no hay vacaciones, aquí no hay flojera, aquí no hay día que no se trabaje”, dijo.

El mandatario electo sostuvo que uno de los pilares de su administración será el combate frontal a la corrupción y el manejo responsable de los recursos públicos. En esa medida, hizo un llamado a la unidad nacional frente a los desafíos que enfrenta el país y aseguró que su equipo ha comenzado a trabajar, incluso antes de asumir oficialmente el poder para conformar los equipos de cada ministerio.

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Finalmente, el presidente electo envió un mensaje de optimismo a los colombianos y aseguró que su gobierno buscará responder con resultados concretos a las principales demandas ciudadanas.

"Estamos trabajando, colombianos, y vamos a sacar entre todos a esta gran nación adelante", concluyó.