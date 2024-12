Senador Carreño dice que no tiene nada que ver en caso de soborno a subdirector de Policía

El reciente escándalo sacudió, de nuevo, a la Policía Nacional y el Senado de la República y, que trajo consigo la detención de Julián Forero, quien actualmente es uno de los asesores jurídicos del senador José Vicente Carreño, del partido Centro Democrático .

La acusación contra Forero se trata de, principalmente, un presunto intento de soborno al subdirector de la Policía , el general Nicolás Zapata. Ante esto, el senador Carreño aseguró que no tiene nada que ver y dijo que, así como muchos se sorprendieron, lo hizo él también.

"No tengo nada que ver, absolutamente. Lo que precisamente dijo la Fiscalía sobre el caso: 'el senador Carreño ni está investigado ni está involucrado ni se nombran este proceso'. Debemos partir de un supuesto porque está en investigación”, puntualizó el senador en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales.

Vía X, su partido, el Centro Democrático, se pronunció al respecto con un mensaje en el que expresaron “preocupación” por la investigación alrededor “de un supuesto soborno” por parte de “un miembro de la UTL” de un senador de la colectividad.

“Pedimos celeridad en la investigación y que se le aclare al país lo ocurrido. La corrupción no tiene color político y debe ser rechazada de manera tajante y contundente por toda la sociedad colombiana”, añadieron.

El senador Carreño defendió su posición y la de su asesor, enfatizando que no se vio involucrado y tampoco tenía conocimiento de las acciones de Forero, abogando por no presuponer culpas antes de que las autoridades tengan una resolución clara de lo sucedido.

Para él, el hecho de que su asesor haya sido detenido es profundamente lamentable, según aseveró, y “no refleja el carácter” que él le conoce.

De acuerdo con su versión, se enteró del caso cuando recibió una llamada el día 4 de diciembre, sobre las 7:00 de la mañana. Contó que iba saliendo del Congreso y ahí le informaron de la captura de Forero, sin conocer, según indicó, de qué se trataba realmente.

“E inmediatamente, obviamente, me comunico con la familia; que es por un cohecho, por un supuesto cohecho. De ahí no me entero de más nada, esas son cartas que tiene la Fiscalía para ya en el tema de la legalización y de la imputación de cargos. Entonces, ya el día de ayer me entero por los medios nacionales de comunicación que era un tema referenciado a un supuesto cohecho ante mi general Zapata, subdirector de la Policía", enfatizó.