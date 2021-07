La senadora Maria del Rosario Guerra se retractó de sus declaraciones contra el senador Gustavo Petro a través de su cuenta de twitter, en donde lo acusaba de recibir dinero del Gobierno venezolano y de la guerrilla del ELN para financiar la protesta social.

La retractación fue hecha en el marco de la audiencia de conciliación que fue convocada por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para evitar que se iniciara un proceso penal por los delitos de injuria y calumnia agravados por los que Petro denunció a Guerra.

A través de la misma red social, la senadora Guerra, del Centro Democrático, hizo la rectificación solicitada y escribió, “En relación al trino del 1/05/21 de 8:40 pm,en que hago referencia a la situación de protestas y caos en el país, debo retractarme que no me consta que @petrogustavo para este propósito tenga relación con Maduro o colectivos chavistas o que ello haga parte de su proyecto político”.

Colombianos, Maduro y sus colectivos chavistas de la mano de Petro y otros líderes de izquierda se han preparados para generar caos e inestabilidad. Nuestra confianza es el pdte @IvanDuque y nuestras @FuerzasMilCol y de @PoliciaColombia para que actúen y recuperen la seguridad. — María del Rosario Guerra (@charoguerra) May 2, 2021

En relación a otro trino en el que la senadora publicó un video en el que también se menciona al Petro, la senadora afirmó que la información no tiene confirmación de su parte.

"El 5/5/21 compartí un video en inglés que se refiere a la situación de orden público del país. En ese video se menciona a @petrogustavo y su relación con actos de vandalismo y terrorismo.Rectifico que la información allí contenida no me consta y no compromete mi posición personal”, escribió.

Finalmente el senador Gustavo Petro citó los trinos de la senadora Guerra y escribió que aceptaba la rectificación, porque no eran ciertas sus afirmaciones

“Acepto la retractación y rectificación de la senadora Maria del Rosario Guerra del Centro Democrático acerca de sus trinos donde me responsabilizaba de relacionarme con Maduro para agenciar violencia y vandalismo en la movilización social. No eran ciertas sus afirmaciones", escribió Petro.