Sicario, sicario, sicario: Uribe a Petro en acalorado debate sobre la JEP

Álvaro Uribe y Gustavo Petro, dos de los senadores con mayor fuerza política en el Congreso, protagonizaron un nuevo “agarrón” en medio de una discusión que se vivió este martes en el Senado sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.

Petro hizo una intervención en la que arremetió contra el uribismo, argumentando que ese sector estaría buscando crear un “pacto de silencio” para ocultar las verdades del conflicto armado.

“La objeción tiene que ver es con la verdad, y lo ratifica el dirigente del Centro Democrático (Uribe): que no aparezcan los terceros, como un acuerdo del Congreso para hacer un pacto de silencio”, cuestionó.

El excandidato presidencial también afirmó que las listas de paramilitares que se desmovilizaron en el gobierno Uribe, “se utilizaban para meter a narcotraficantes”.

“‘Los Mellizos’, el señor Arroyave, que me quería asesinar. Y, sabiendo el gobierno que me quería asesinar, le presto el helicóptero oficial para sacarlo de Santa Fe de Ralito y llevarlo a su frente, en los Llanos Orientales, donde estaba planificando mi asesinato”, indicó.

Ante esto, Uribe respondió, haciendo uso del derecho a réplica. “Tengo muchos amigos que fueron del M-19 y los respeto. Muchos de ellos trabajaron conmigo en la Gobernación de Antioquia, en la Presidencia de la República. Aquí nos acompañó como senador Everth Bustamante”, relató Uribe.

La polémica, sin embargo, se desató por lo que dijo posteriormente.

“Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas, que al sicariato moral difamando”, enfatizó. El punto es que el micrófono seguía abierto y quedó registrada, en plena transmisión de televisión, la voz de Uribe llamando “sicario”, en tres oportunidades, a Petro.

Antes de decir sicario a Petro Uribe se sinceró: “prefiero 80 veces al guerrillero en armas q al sicariato moral”



Obvio. Es lo que quieren, q nadie denuncie, q nadie les diga la verdad, q mejor se vayan al monte a echar bala para ganar votos vendiendo miedo#MacíasNoDilateLaJEP pic.twitter.com/addBMw3kaj — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 24, 2019

En una nueva exposición, el senador opositor rechazó esa afirmación del exmandatario, jefe de la bancada de Gobierno.

“Yo he amado y amo a Colombia y por eso he arriesgado mi vida personal, en varias ocasiones. Por eso cogí las armas, por amor, porque no aceptaba el estado de sitio ni la Constitución anacrónica de 1986 y lo que propuse fue cambiarla, y se cambió”, señaló.

Petro también cuestionó a quienes dijo “construyen la política con el miedo, que se convierte en un factor de triunfo electoral” y consideró una trampa el llamado a volver a las armas.

Me ha gritado tres veces el senador Uribe Vélez sicario, sicario, sicario, esta fuera de control por mi intervención respecto a la JEP, que le den una inyección de valeriana intravenenosa urgente. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 24, 2019

Desde Antioquia, la vicepresidenta y el procurador general se refirieron a la acalorada discusión entre Petro y Uribe este martes en el Congreso y le hicieron un llamado al país para descalificar los extremismos y bajarle la radicalidad a la discusión



Marta Lucía Ramírez dijo que esto solo le debe servir al país para exigir diálogos con altura, respeto y veracidad. Además, recordó que precisamente en esta época en la que todo se replica inmediatamente en redes hay que cuidar las palabras y el tono de las discusiones.



"Por esa razón hay que ser responsable en el uso de la palabra y siempre veraz. Aquí no se vale de estar hablando de que queremos un país mejor cuando simultáneamente se anda denigrando, descalificando, calumniando, así no se vale", dijo la vicepresidenta.



El procurador Fernando Carrillo insistió en que es necesario dialogar y enterrar esos escenarios de violencia y de extremismos.



"El país quiere, definitivamente, enterrar esos escenarios de crispación, donde la utilidad y la grandeza de la palabra ha sido representada y convertida por el insulto en el expediente diario", dijo el procurador.



Escuche el audio completo aquí: