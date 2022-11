Sobreestimé el apoyo de las estructuras políticas a Vargas Lleras: César Caballero

Luego de las elecciones, el director de Cifras y Conceptos, César Caballero, estuvo en el ojo del huracán pues sus pronósticos no arrojaron los resultados que daban a Germán Vargas Lleras como segundo y, por lo tanto, pasando a segunda vuelta.



En entrevista con BLU Radio, Caballero reconoció que el modelo no funcionó.



“Cometimos errores y el resultado es evidente. Sobre estimamos la manera cómo las estructuras políticas iban a acompañar a Germán Vargas”, dijo.



“Ellos hicieron un gasto de recursos muy importantes en las regiones y creímos que esto iba a tener un impacto de cerca de 6 o 7 puntos”, añadió.



Caballero aclaró que los pronósticos los hizo por su propia cuenta y que Germán Vargas no pagó para la realización de los mismo.

Escuche la entrevista completa aquí: