Actualizado: 20 de feb, 2026
Blu Radio Regiones Bogotá Aparatoso accidente en la calle 100, norte de Bogotá: carro terminó volcado
Se registra un accidente de tránsito sobre la calle 100 con carrera 53, sentido norte - sur, que deja un vehículo particular blanco volcado sobre la vía. A la hora ya haya atención de las autoridades para mejorar la movilidad en la zona.
Se asignó una unidad de Tránsito, Bomberos de Bogotá, grupo guía y ambulancia.
