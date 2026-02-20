En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Presidente del Parlamento de Venezuela: "Para que quede claro, la amnistía es un perdón"

Presidente del Parlamento de Venezuela: "Para que quede claro, la amnistía es un perdón"

"Para que quede claro (....) amnistía es un perdón a cierto tipo de delito", dijo Rodríguez durante la sesión parlamentaria, y agregó que "uno no perdona a quien no haya cometido una falta" establecida en las leyes.

