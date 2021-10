Soy la primera hispana en la historia en lanzarme a la Gobernación de la Florida: Annette Taddeo

La política de origen colombiano Annette Taddeo , quien lanzó su campaña para buscar la Gobernación de Florida, Estados Unidos, habló en Mañanas BLU sobre sus aspiraciones y el orgullo que siente de ser la primera hispana que aspira por este cargo.

“Soy la primera hispana en la historia en lanzarme a la Gobernación de la Florida. Lo decidí porque, realmente, a través de todo el estado mucha gente estaba pidiéndome que me lanzara, sentían que necesitamos una voz”.

Además, dijo que aunque no pasa mucho tiempo en Colombia, “ese orgullo nunca ha salido de mi sangre”.

“Hoy en día, después de que se arregló la situación en Colombia, pude regresar (…) Con mucha felicidad he representado a los colombianos. Me ha ido muy bien en la política aquí; he trabajo de forma bipartidista y eso no es muy común”, añadió.

