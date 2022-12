Victoria demócrata en Cámara es un mensaje contundente a Trump: Annette Taddeo

Los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato, un revés para el presidente Donald Trump que, sin embargo, se salvó de la temida "ola azul" y mantuvo la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos.



A propósito, Annette Taddeo, senadora electa por el Partido Demócrata y ex vicepresidenta de la colectividad, en diálogo con Mañanas BLU, sostuvo que la victoria de su partido es un claro mensaje de no aceptación al presidente Trump y sus políticas de gobierno.



“Se mandó un mensaje claro al presidente Trump. Se mandó, de una manera bien contundente, un mensaje de que estamos cansados de que no hay balance. A los Estados Unidos le va mejor cuando hay balance, cuando no hay todo de un solo lado”, manifestó la congresista.



Manifestó, además, que para ella es un “orgullo salir reelecta por un término de 4 años” y representar a toda la comunidad colombiana en La Florida.

Asimismo, calificó como manipuladoras las palabras de Trump, quien celebró una “gran victoria” en las elecciones parlamentarias de este martes.



"Recibí tantas felicitaciones de tantas personas por nuestra gran victoria anoche, incluyendo países extranjeros (amigos) que estaban esperando, y esperando, para los acuerdos comerciales. Ahora, podemos volver a ponernos a trabajar para hacer las cosas", dijo el mandatario vía Twitter.



“A Trump no le gusta admitir perder nada. Es un gran manipulador de los medios y de la palabra (…) Ha manipulado muy bien el mensaje y sigue haciéndolo. Desafortunadamente en Estados Unidos hay una gran división, mucho racismo, mucho odio y mucho rencor. Yo soy una de las personas que trabaja en comunidad”, agregó.



Finalmente, manifestó que el Partido Demócrata tendrá muchos “gallos de pelea” para afrontar a Trump en las urnas y vencer sus políticas de “manipulación”.



Los estadounidenses eligieron un 116ª Congreso dividido, lo que augura que los dos últimos años del gobierno de Trump van a ser movidos.



Pese a contar con un expediente económico descollante, con una expansión de la economía y un desempleo del 3,7 %, perder el control del Congreso es un revés para Trump.



Ahora los demócratas podrán no sólo bloquear iniciativas del mandatario sino también investigar sus finanzas y ahondar en la presunta colusión entre su equipo de campaña y Rusia en 2016, aumentando la posibilidad de que se inicie un proceso de destitución en su contra, aunque con escasas posibilidades de éxito.