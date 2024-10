¿Tiene mascotas? Con la reforma laboral tendría vía libre para llevarlas al trabajo

La Cámara de Representantes incluyó una serie de nuevos artículos de la reforma laboral durante su recta final en segundo debate, ¿de qué se tratan?

Se busca la formalización y contratación laboral de trabajadores del transporte de pasajeros y de carga, es decir, deberán establecerse de forma directa por las empresas y propietarios del vehículo, mediante contratos de trabajo que deberán ser por escrito.

Se deja claro que para el efecto del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, las empresas y los propietarios serán solidariamente responsables, y en todo caso la cotización en riesgos laborales será cubierta por la empresa de transporte.

En cuanto a los costos, estarán directa e indirectamente asociados a la contratación de los conductores y a la gestión de los riesgos que implican sus actividades y labores, cuando dicha gestión venga exigida legal o reglamentariamente, por lo que deberán formar parte de la estructura de costos en cualquier esquema de regulación tarifaria que se adopte por la autoridad competente.

Además, la jornada de trabajo estará comprendida por todos los tiempos que estén bajo las órdenes, instrucciones o asignación de tareas por parte del empleador y a disposición de este, y su duración no podrá superar la jornada máxima legal ordinaria, por lo cual el empleador deberá reconocer la remuneración de recargo nocturno o tiempos suplementarios y el derecho al día de descanso semanal obligatorio y no podrá aplicar descuentos no autorizados por el conductor.

En otro de los artículos se busca que las actividades productivas desarrolladas por la población privada de la libertad sean reconocidas como experiencia laboral previa. Dentro de esto, el Ministerio de Trabajo en un término de 6 meses expedirá la reglamentación necesaria para el reconocimiento de las actividades productivas en los centros penitenciarios como experiencia profesional.

A su vez, se establecen herramientas en contra de la discriminación y la estigmatización laboral a personas reintegradas y reincorporadas en el marco del conflicto armado.

Se pretende además formalizar a las personas manipuladoras de alimentos, lo que quiere decir que el Ministerio de Educación , a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, garantizarán que en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que se formalice laboralmente a las personas manipuladoras de alimentos.

Por su parte, se habla del primer empleo y programa de último empleo, donde el Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, creará e implementará un programa de acceso y permanencia para los jóvenes recién graduados de instituciones de educación superior.

En esta misma línea, se creará e implementará un programa de acceso y permanencia para mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 55 años mediante la generación de incentivos a las empresas.

Además, se establece la promoción del trabajo sostenibles, lo que se traduce a que las empresas deberán adoptar prácticas laborales sostenibles que minimicen el impacto ambiental de sus operaciones, esto incluye la optimización del uso de recursos naturales, la reducción de emisiones de carbono en el lugar de trabajo, y la implementación de programas de reciclaje y eficiencia energética.

¿Qué dice la reforma laboral sobre las mascotas?

En la Cámara también se habló de jornadas de trabajo flexibles, lo que quiere decir que el empleador podrá adoptar dentro de las políticas de bienestar entornos laborales flexibles, por lo que se permitirá el ingreso de mascotas como perros y gatos que sirvan de apoyo emocional y de servicio, lo anterior con el fin de buscar la accesibilidad de las personas con discapacidad y para mejorar la salud mental. El Gobierno reafirma que este numeral permitirá brindar compañía, protección y apoyo a los trabajadores.