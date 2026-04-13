"Tomo precauciones y tengo un buen equipo de seguridad": Abelardo de la Espriella

Un recorrido por el Malecón de Rebolo y el mercado de Barranquilla estuvo realizando el candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante la tarde este lunes, en el que se mostró confiado en la seguridad que le brinda su equipo, pese a las amenazas denunciadas en las últimas horas en su contra.

“La verdad, tomo las precauciones del caso. Estoy con Dios, tengo un buen equipo de seguridad, yo salgo tranquilo, porque yo llegué tarde a la repartición del miedo y a lo único que le tengo miedo es a tener miedo”, expresó públicamente, mientras era rodeado por decenas de habitantes y comerciantes que le manifestaron su apoyo.

El candidato sostuvo que seguirá viviendo en Barranquilla aún si llegase a conquistar la presidencia, pues tiene “muchos planes” para la capital del Atlántico por considerarla “la ciudad con más presente y más futuro de Colombia”.

“Todo mi compromiso y todo mi afecto por el Caribe colombiano. Solamente el hijo del Caribe puede hacer lo que necesita el Caribe. Y el hijo del Caribe en esta contienda soy yo”, dijo.



Eso sí, criticó la falta de apoyo del Gobierno Nacional a Barranquilla y aseguró que esto se debe a que “Barranquilla representa todo lo que el gobierno Petro quiere destruir, porque es el espejo de prosperidad, de solución de los problemas de la gente, de las obras públicas que se requieren, lo que ellos no van a poder hacer nunca”.

“Porque aquí en Barranquilla hay una fusión perfecta entre la Administración Distrital y la clase empresarial que también ayuda a sacar adelante la ciudad, y eso no le sirve a la izquierda radical. La izquierda radical odia y detesta a Barranquilla, porque Barranquilla es progreso, es cultura, es patriotismo y es pasión”, expresó.