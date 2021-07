“Tuve que salir dos veces de Colombia porque el uribismo casi me mata”: Claudia López

En los últimos días, se han incrementado los señalamientos a Claudia López, de parte de políticos de izquierda, de “haberse pasado a la derecha” por las críticas que les ha hecho por apoyar a los manifestantes.

En varios trinos, el exalcalde y senador Gustavo Petro el martes escribió: “Cuando el claudismo decía que no le podíamos ganar a Uribe competía en progresismo; ahora, que saben que solo una coalición total de la derecha y él puede intentar detenernos, se traslada a la derecha. El paso de Claudia a la derecha es calculado”.

A este trino, Claudia López respondió en Mañanas BLU y le recordó a Petro que tuvo que salir del país dos veces, según dijo, por culpa del uribismo.

“Ahora resulta que pedir que no haya radicalización violenta y vandalismo es de derecha. Eso es de sentido común. (…) Yo me he tenido que ir dos veces de este país porque el uribismo casi me mata. Cómo es de fácil ver en la paja en el ojo ajeno y no en el propio”, dijo.

A la pregunta del por qué de esa afirmación, López respondió que a ella la querían matar sicarios pagados por parapolíticos del uribismo.

“No era un señor que robaba relojes en la esquina. Por esta radicalización hemos pasado muchos años”, puntualizó.

Añadió que lleva dos meses rogándole al expresidente Álvaro Uribe que no estigmatice a los jóvenes que protestan diciéndoles terroristas y al senador Gustavo Petro que no los radicalice.

“Si le pido a Uribe, soy petrista. Si le pido a Petro, soy uribista. Eso solo es una muestra del sectarismo y radicalización en la que vivimos”, puntualizó.

