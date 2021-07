El llanto de la alcaldesa Claudia López en BLU por los cuatro jóvenes muertos en las protestas

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López manifestó su dolor y pesar por los cuatro jóvenes fallecidos en Bogotá en los últimos dos meses en el marco de las protestas del paro nacional.

"Hace un mes en Bogotá había un joven fallecido en medio de las protestas: Daniel Alejandro. Hoy, hay cuatro. En una semana hubo tres. Uno causado por los propios manifestantes, el joven que iba en su moto. Otros dos, Jaime Fandiño en Usme y Camilo en Suba, presuntamente por abusos del Esmad. Yo digo, si en una semana tres jóvenes de Bogotá muertos en medio de protestas, por abusos de los unos y desmanes violentos de los otros no nos hacen reflexionar y parar entonces qué queda", manifestó.

"No me cojan a los jóvenes de Bogotá de carne de cañón, yo que le digo a esos papás. Ustedes saben lo doloroso que es reunirse con esas familias, yo qué les puedo decir a esas mamás que no les puedo devolver sus peladitos. Yo el bus lo puedo recuperar, la estación la podemos volver a hacer, pero a Cristian, Camilo y Jaime ya no les puedo devolver la vida. Por favor paremos, paremos de verdad", añadió la mandataria visiblemente conmovida.

Claudia López hizo un llamado a la cordura, para evitar que se den nuevas tragedias en la capital del país. Además, hizo un llamado en contra de la radicalización.

"Estamos en una situación muy difícil, muy tensa, lo que necesitamos soluciones de fondo. Que se dé la legítima controversia política, pero sin violencia",afirmó

"Hay también, además de actos criminales, radicalización política que termina alentando la violencia. No solo ahora, no miremos solo esta coyuntura, estamos en Cundinamarca, No en Dinamarca, esa ha sido so nuestra historia, por eso tuvimos un conflicto armado de 60 años, porque una vez los señores liberales y conservadores empezaron a hacer política radical y terminamos en una violencia", sostuvo la mandataria.

"Cuando los políticos se radicalizaban, se estigmatizan los unos a los otros, radicalizan de tal manea que esto generaba actos violentos. No repitamos esta mala historia. Estamos pasando por un momento muy difícil, necesitamos generar empleo, oportunidades, salir de la pobreza", añadió.

Escuche a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en entrevista con Mañanas BLU: