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Blu Radio  / Política  / Uribe dice que si Honorio Henríquez es presidente del Senado "todas las bancadas tendrán garantías"

Uribe dice que si Honorio Henríquez es presidente del Senado "todas las bancadas tendrán garantías"

El expresidente Álvaro Uribe ha cuestionado a Alfredo Deluque, el candidato del gobierno entrante para la presidencia del Senado.

Senador Honorio Henríquez.
Senador Honorio Henríquez.
Foto: Blu Radio.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

Sigue la puja por la presidencia del Senado para la legislatura 2026-2027. En este contexto el expresidente Álvaro Uribe insiste en que esa posición la debe ocupar el senador del Centro Democrático Honorio Henríquez.

Uribe se ha opuesto a la llegada de Alfredo Deluque, del partido de la U a la presidencia del Senado. El exmandatario ha dicho que Deluque, supuestamente, recibió beneficios y votó a favor proyectos del Gobierno Petro.

El Pacto Histórico, por su parte, aún no decide a quien apoyará para la presidencia del Senado. Ese partido va a jugar un rol importante en este tema, pues es la bancada más grande ya que obtuvo 25 curules.

En este contexto el expresidente Uribe publicó un trino en el que aseguró que todos los partidos tendrán garantías si Henríquez llega a la presidencia del Senado.

Álvaro Uribe - expresidente de Colombia
Foto: AFP

“Qué ofrece el Centro Democrático a todas las bancadas del Congreso: A nadie perseguimos. Solo se busca el cumplimiento de la ley. Sabemos qué es persecución. Todas las bancadas tendrán sus garantías constitucionales y legales”, dijo Uribe.

En el mismo sentido Uribe se refirió al apoyo del Centro Democrático a los diferentes proyectos que se presenten en el Congreso.

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“Apoyaremos los proyectos del gobierno que correspondan a sus propuestas; los de nuestro Partido sometidos al análisis del gobierno y de todas las bancadas; y se discutirán con respeto los de bancadas diferentes”, agregó Uribe.

Hasta el momento los partidos Conservador, Cambio Radical, la U y Salvación Nacional han manifestado su apoyo a Alfredo Deluque.

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