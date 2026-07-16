“Nunca fui petrista”: Alfredo Deluque, quien sería nuevo presidente del Senado, responde a Uribe

El senador del Partido de la U, Alfredo Deluque, quien se perfila como el más seguro próximo presidente del Senado de la República, respondió a los cuestionamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de sectores del Centro Democrático que se oponen a su postulación. Las objeciones del exmandatario se fundamentan en el supuesto apoyo de Deluque a la política de "paz total" del saliente gobierno de Gustavo Petro, un señalamiento frente al cual el congresista guajiro enfatizó su independencia.

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Deluque aclaró su postura política, detalló el estado de las negociaciones para conformar las mesas directivas del Congreso que se posesionará este 20 de julio y defendió su cercanía de más de tres décadas con el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La respuesta de Deluque a los señalamientos de Álvaro Uribe

Ante las críticas difundidas en redes sociales por el expresidente Álvaro Uribe, quien cuestionó la idoneidad de Deluque para asumir la presidencia del Legislativo debido a una supuesta falta de "extrema coherencia" y cercanía con el petrismo, el senador de la U fue enfático en rechazar estas afirmaciones.

"Bueno, no, yo no he sido petrista en ningún momento, he sido oposición", declaró Deluque. El congresista explicó que el respaldo inicial que otorgó a ciertas iniciativas no equivalía a una adhesión al gobierno de Gustavo Petro.



"Lo que pasa es que apoyó la paz total del presidente Petro. En un principio hubo un proyecto en donde el gobierno pidió a la Comisión Primera del Congreso que nosotros apoyáramos una iniciativa de sentar a todas las bandas criminales del país y hacer un proceso de paz con ellas. Es muy diferente a lo que ocurrió después y en lo que eso se transformó. En una primera instancia, a un gobierno que ganó con una mayoría amplia en el país, pues simplemente lo que hicimos en Comisión Primera fue darle la posibilidad a que ejecutara su plan de gobierno", detalló el senador.

Asimismo, Deluque negó de manera tajante haber recibido beneficios burocráticos o contractuales de la administración saliente: "Pero eso no significa en ningún momento que hayamos sido petristas ni que hayamos estado beneficiados del gobierno de Petro, ni mucho menos. Todo lo contrario".

Captura de un mensaje publicado en la red social X por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual cuestiona las votaciones del senador Alfredo Deluque respecto a las reformas legislativas del Gobierno de Gustavo Petro.

Las negociaciones en el Congreso y la relación con de la Espriella

La postulación de Alfredo Deluque cuenta con el respaldo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con quien mantiene un vínculo personal de larga data. El senador aclaró que se conocen desde hace más de 30 años, cuando coincidieron en su época universitaria en Bogotá —mientras Deluque estudiaba en la Universidad Externado, de la Espriella lo hacía en la Universidad Sergio Arboleda—.

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Respecto al avance de los acuerdos políticos para la conformación de las mesas directivas de las comisiones constitucionales y legales, Deluque señaló que el proceso avanza bajo los canales normales de los compromisarios de cada colectividad.

La postura del Partido de la U frente al nuevo gobierno

Al ser consultado sobre por qué el Partido de la U aún no se ha declarado oficialmente como bancada de gobierno ante la próxima administración de de la Espriella, Deluque argumentó que se trata de un asunto de tiempos legales y de respeto a los procedimientos estatutarios.

"La decisión de declararse partido de gobierno tiene que ocurrir cuando exista un nuevo gobierno. Hoy no hay un nuevo gobierno. De hecho, hoy no hay una bancada parlamentaria posesionada como manda la ley, que debe ser la que se declare partido de gobierno. La posesión ocurre el 20 de julio y el nuevo, y el nuevo gobierno comienza el 7 de agosto, tiempo en el que, el momento en el cual empieza a correr el término de un mes para que los partidos políticos se declaren partido de gobierno", explicó.El senador precisó que los ocho senadores de la U respaldan unánimemente su aspiración a la presidencia del Senado y que la determinación jurídica del partido se adoptará en los plazos estipulados por la ley.

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El contraste entre los procesos de paz de 2014 y 2026

Durante la entrevista, se le cuestionó a Deluque sobre sus posturas del año 2014, cuando defendió activamente los diálogos de paz de La Habana bajo la administración de Juan Manuel Santos, en contraste con su posición actual. El senador defendió la coherencia de sus actuaciones bajo la premisa de que se trata de coyunturas históricas disímiles.

"Apoyé el proceso de paz de La Habana absolutamente convencido de que era la mejor opción para el país en ese momento. En el 2014 el país se encontraba en unas condiciones muy diferentes, se trataba de negociar un proceso de paz con una, con una organización muy diferente a la que existe hoy en día", sostuvo Deluque.Por el contrario, evaluó de manera crítica las negociaciones recientes:

"Hoy en día, pues, las negociaciones de paz son muy diferentes, digamos, no tuvieron una un orden, un método suficientemente tranquilo para llevar a cabo el proceso de paz como se debería, un proceso de paz como se debería llevar. Empezando pues porque con las organizaciones que se llevó a cabo este proceso, siento yo que nunca quisieron hacer la paz".

El legislador concluyó que no se arrepiente de sus decisiones del pasado y desestimó las críticas sobre su coherencia política: "No me arrepiento de haber apoyado el proceso de paz, creo que fue lo que debía hacerse en el momento indicado. Y pues hoy son otras circunstancias muy diferentes. Hablar de extrema coherencia en ese sentido comparando situaciones diferentes no da lugar".

A pesar de los reparos del Centro Democrático, Deluque manifestó su intención de mantener canales de diálogo con esta colectividad y avanzar hacia consensos de cara a la instalación del Congreso el próximo 20 de julio.