Banco Mundial explora inversiones en Atlántico; se reunirán con presidente electo De La Espriella

Barranquilla sigue abriendo sus puertas a grandes visitas, siendo ejemplo de ello el arribo a la ciudad este miércoles de la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, para conocer de primera mano las necesidades del departamento del Atlántico en inversión hacia proyectos de infraestructura, energía y logística.

La representante bancaria tuvo un primer encuentro con los gremios del departamento para hablar de la llegada de inversores y los planes que se tienen con este municipio. Por sus redes sociales, expresó su alegría de llegar hasta la ‘Puerta de Oro’ por primera vez.

“¡Feliz de visitar por primera vez Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia! Gracias por invitarnos a un valioso encuentro con representantes de la fuerza productiva de Barranquilla. Fue muy enriquecedor escuchar, desde la región, los principales retos y oportunidades, y constatar el compromiso del sector privado con la atracción de inversión en infraestructura y capital humano para impulsar el desarrollo económico y la equidad en el Atlántico”, fueron sus palabras.

El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, dio más detalles de cómo fue el encuentro: “Le manifestamos a la vicepresidenta que la región Caribe tiene todo el potencial para ser un hub energético y logístico para el país. Una de las principales necesidades y retos que tiene el próximo Gobierno es el tema de la energía. No solamente en la prestación del servicio, sino también en desarrollar todo ese potencial que tenemos. Desde energías renovables como la energía fotovoltaica y eólica hasta los yacimientos no convencionales”.



Entre los asuntos que también se trataron en el encuentro estuvo la necesidad de adelantar un proyecto en el río Magdalena que permita conectar a la costa con Barrancabermeja, para así impulsar el crecimiento portuario del Atlántico. Además, se habló de la importancia de aprovechar al aeropuerto Ernesto Cortissoz para convertirlo en un centro de conexión de carga y pasajeros.

Hay que decir que Susana Cordeiro tendrá una reunión con el mandatario electo Abelardo De La Espriella para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones, con miras al inicio de su Gobierno.